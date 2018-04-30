30 Nisan 2018 08:43

Ankara Barosu'ndan seferberlik çağrısı

Ankara Barosu'ndan seferberlik çağrısı
Ankara Barosu Başkanlığı 24 Haziranda yapılacak olan erken seçimde, sandık güvenliğine katkıda bulunmak için Türkiye’deki tüm barolara çağrıda bulundu.
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Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Erinç Sağkan, “Seçimlerin şaibeden uzak, adil ve güvenilir bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak için daha önceki seçimlerde Ankara ili için organize ettiğimiz ‘Her Okula Bir Avukat’ projesini bu sefer ‘Sensiz Olmaz’ hareketi ile işbirliği içerisinde ‘Her İlde Her Okula Bir Avukat’ projesi olarak gerçekleştirmek amacıyla tüm barolara ve bu konuda çalışma yürüten oluşumlara çağrıda bulunmak kararı aldık” diye konuştu.

Tüm Türkiye’de gönüllü avukatların eğitimi için çalışacaklarını belirten Sağkan, her ilde tüm sandıkların avukatlar tarafından gözetlenmesini amaçladıklarını belirtti.

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