Ankara Barosu'ndan seferberlik çağrısı

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Erinç Sağkan, “Seçimlerin şaibeden uzak, adil ve güvenilir bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak için daha önceki seçimlerde Ankara ili için organize ettiğimiz ‘Her Okula Bir Avukat’ projesini bu sefer ‘Sensiz Olmaz’ hareketi ile işbirliği içerisinde ‘Her İlde Her Okula Bir Avukat’ projesi olarak gerçekleştirmek amacıyla tüm barolara ve bu konuda çalışma yürüten oluşumlara çağrıda bulunmak kararı aldık” diye konuştu.

Tüm Türkiye’de gönüllü avukatların eğitimi için çalışacaklarını belirten Sağkan, her ilde tüm sandıkların avukatlar tarafından gözetlenmesini amaçladıklarını belirtti.