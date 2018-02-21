CHP'li Gök Rusya'nın ithalat kısıtlamasını sordu

Gök'ün sunduğu soru önergesi şöyle;

Rusya Federasyonu’nun Türkiye’den domates ithalatına getirdiği kısıtlama devam etmektedir. Yerli ihracatçılar sözü geçen kısıtlamadan dolayı mağdur olmuşlar, bu durumun Rusya Federasyonu’nda yatırımı bulunan iş insanlarını da olumsuz etkilediğini ifade etmektedirler. Kendi üreticisini korumak amacıyla tedbir olarak kısıtlamayı devam ettiren Rusya Federasyonu’nun diğer ülkelerden domates ithalatı artmakta konuya ilişkin gerekli önlemler alınmadığı takdirde Türkiye ekonomisinin kaybı büyüyecektir.

Bu bilgiler ışığında:

1. 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Rusya Federasyonu’na ihraç edilen domates miktarını ve TL cinsinden tutarını açıklar mısınız?

2. 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Rusya Federasyonu’na ihraç edilen yaş sebze – meyve miktarını ve TL cinsinden tutarını açıklar mısınız?

3. Rusya Federasyonu’nun ithalata ilişkin Türkiye’ye getirdiği kısıtlamaların Şubat 2018 itibariyle toplamda ülkemiz ekonomisine etkisi ne kadardır?

4. Türkiye için önemli bir pazar olan Rusya Federasyonu ile ticari ilişkilerin iyileştirilmesi ve kısıtlamaların kaldırılması için yapılan çalışmalar nelerdir?