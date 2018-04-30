'CHP'de o isim aday olursa 94'ün rövanşı olur'

24 Haziran seçimleri için CHP'nin cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmazken, İlhan Kesici'nin ismi yeniden öne çıktı.

Kılıçdaroğlu'nunn tarif ettiği adayın Kesici olduğunu belirten Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Kesici'nin aday olması durumunda 1994 yılındaki seçimlerin rövanşı olacağına dikkat çekti.

Mehmet Tezkan'ın yazısı şöyle:

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemedi.. Belirlemedi ama Kılıçdaroğlu ‘ekonomiyi iyi bilen, kavga etmeyen bir isim olacak’ sözleriyle aday tarifi yapınca gözler İlhan Kesici’ye çevrildi..

Kılıçdaroğlu, cumartesi günü Erciyes Dağı’nda il başkanlarını topladı..

CHP’nin Kayseri çıkarmasında İlhan Kesici, Kılıçdaroğlu’nun hep yanındaymış.. Bir dakika bile yanından ayrılmamış..

Kulislerin nabzını tutanlar bunu ikinci işaret kabul etti..

Kesici aday olacak diyenlerin sayısı arttı..

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Peki Kesici aday olursa ne olur?

Her şeyden önce 1994 yılındaki İstanbul belediye başkanlığı seçiminin rövanşı olur..

24 yıl sonra gelen rövanş olur..

24 yıl sonra tekrarlanan yarış olur..

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1994 yılına gidelim..

Tayyip Erdoğan Refah Partisi’nin İstanbul belediye başkanı adayıydı..

İlhan Kesici ise ANAP’ın adayı oldu..

SHP Zülfü Livaneli, DYP Bedrettin Dalan ile yarışa girince Erdoğan yüzde 25.1 ile ipi göğüsledi..

Aslında seçimin favori ismi Kesici’ydi..

Ama DYP’nin son anda Dalan’ı sahaya sürmesi merkez sağda oyları böldü..

Seçim şöyle bitti..

- Tayyip Erdoğan 973 bin oy.. Yüzde 25.1

- İlhan Kesici 855 bin oy.. Yüzde 22.1

- Zülfü Livaneli 784 bin oy.. Yüzde 20.3

- Bedrettin Dalan 597 bin oy.. Yüzde 15.4

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CHP daha doğrusu Kılıçdaroğlu Kesici’yi aday gösterirse iki siyasetçi 24 yıl sonra bu kez cumhurbaşkanı olmak için yarışacak..

Cumhurbaşkanı olmak için meydanlara çıkacak..