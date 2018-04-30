Demirtaş bugün hakim karşısında: Ceza alırsa...

Duruşmada ceza verilmesi halinde de Demirtaş yine aday gösterilecek.

Partinin kurmayları Demirtaş'a ceza verilmesi durumunda da 24 Haziran'da aday olmasına bir engel olmadığını belirtiyor. Bazı tutuklu milletvekillerinin de tekrar aday gösterileceği ifade ediliyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimine göre Cumhurbaşkanı adaylığının 4-9 Mayıs tarihleri arasında resmen belirlenmesi gerekiyor. HDP’de bu kapsamda Demirtaş’ın adaylığının 1 Mayıs’tan sonra kamuoyuna resmen duyurulacağı, 4 Mayıs’tan sonra da resmi başvurunun yapılacağı ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın aktardığına göre, bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Demirtaş'ın duruşması kritik önem taşıyor.

Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 'çözüm süreci' döneminde yaptıkları konuşma nedeniyle dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra açılan davada, fezlekede olmayan suçun iddianameye eklenmesi, dosyaların birleşme talebinin reddedilmesi ve pek çok temel talebin kabul edilmemesi parti içinde ceza beklentisini beraberinde getirdi.

Bugün savcının mütaalasını açıklaması halinde bir sonraki duruşmada ise mahkemenin karar verebileceği ifade ediliyor. Parti yetkilileri Demirtaş’a ceza verilmesi durumunda da Demirtaş’ın aday olarak gösterileceğini dile getiriliyor.

Halen tutuklu olan ama haklarındaki ceza kesinleşmeyen İdris Baluken, Abdullah Zeydan, Burcu Çelik Özkan, Çağlar Demirel’in de tekrar milletvekili adayı gösterileceği konuşuluyor.