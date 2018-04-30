Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın 'Aday değil ilkeler önemli' başlıklı köşe yazısının CHP'nin 15 vekil hamlesiyle ilgili bölümü şöyle:



"Bİ SORALIM BAKALIM

İYİ Parti seçime sokulacak mıydı, sokulmayacak mıydı?

İlk iki gün hiç sesini çıkarmadı AKP Genel Başkanı Erdoğan.

Sonra aldı sazı eline ve coştukça coşmaya başladı.

Şimdi günde iki üç kez tekrarlıyor.

“Neyi?” diyeceksiniz.

CHP'nin İyi Parti'ye 15 milletvekilini ödünç vermesini.

“Bu Cehape zihniyeti” diyor Erdoğan “diktatörlük neymiş çok iyi bilir, seçilmiş kişileri başka partiye kiralıyor.”

Hakaretler yağıdırıyor CHP milletvekillerine ve İYİ Parti'ye geçen milletvekillerine.



Arada İYİ Parti'ye de laf çakıyor elbette.

Ancak Erdoğan bir şeyi söylemiyor.

Demiyor ki “İYİ Parti'nin seçimlere sokulmayacağını da nereden çıkarıyorsunuz?”



Öyle ya, CHP'nin kendini riske atarak yaptığı “demokratik operasyon” İYİ Parti'nin ayak oyunları ile seçime sokulmaması ihtimaline karşıydı.

AKP genel başkanı bunu hiç konuşmuyor. Sanki CHP'li milletvekilleri bir menfaat karşılığı parti değiştirmişler gibi anlatıyorlar.



Erdoğan, herkesin gözünün içine baka baka “Kim demiş İYİ Parti seçime sokulmayacak diye? Kim bizim YSK'ya talimat verdiğimizi söyleyebilir?” diyebilir mi, diyemez mi?



Zannediyorum, diyemeyeceği için adeta zeytinyağı gibi üste çıkma oyununu oynuyor ve kendi kitlesini ana muhalefet partisine karşı kışkırtmayı tercih ediyor."

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