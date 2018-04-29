CHP'li Tezcan: Sel olup sandıklara akacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Mersin'de partisinin düzenlediği 'Cumhuriyet gençleri zafer için buluşuyor' etkinliğinde 24 Haziran günü sandıklara gitme çağrısı yaparak, kendilerine bir zafer gerektiğini söyledi.

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) - Mezitli Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinliğe CHP'li Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak ve Aytuğ Atıcı, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, partililer ve gençler katıldı.

Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Akademisyen Ulaş Bayraktar'ın da konuşmacı olarak katıldığı programda konuşan Tezcan, sahnede Grup Yorum'un Kuşatma şarkısından bir bölümü söyledi.

Kendilerine bir zafer gerektiğini ifade eden Tezcan, "Ülkeyi kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere teslim olmadan, kan ve gözyaşı üzerinden iktidar sürdürmeye çalışanlara inat, Türkiye'nin gençliği, dünya gençleriyle beraber zaferin kanatlı çizelim. Bize büyük zafer gerek. Çünkü çok büyük tahribat yapıldı. Örselendik, bölündük, dilim dilim parçalandık. Birileri iktidarlarını sürdürmek için kutuplaştırdı, ayrıştırdı, düşmanlaştırdı. Barış demenin korkulduğu bir Türkiye yarattılar. Birbirimize düşmanlaştırdılar. Büyük propaganda ordusu karşısında, işgal karşısında bize bir zafer gerek" dedi.

'HAZİRAN'DA DOĞMAK GÜZEL'

Konuşmasının son kısmında sandığa gitme çağrısı yapan Tezcan, "Bu coğrafyada bin yıl önce bu coğrafyayı işgal edip halkları birbirine kırdırmak isteyen emperyalizmin oyunu 100 yıl sonra da devam ediyor. Adı, aktörleri değişiyor. Dün başka bir adla getirilen proje, bugün Büyük Ortadoğu Projesi diye ortaya çıkıyor. Bu coğrafyada biz, eline batan iğneyi kanı boşa gitmesin diye emerken, yakın coğrafyamızda annelerinin cesedinden kan emmek zorunda kalan bir zulmün yaşandığı bir tabloya mahkum bırakıldık. Haziran'da doğmak güzel be kardeşim. O büyük doğuşun eşiğindeyiz. 24 haziran günü sel olup sandıklara akacağız. 25 Haziran'da bir kere daha doğacağız" diye konuştu.

Program, ünlü sanatçı Can Gox konserinin ardından son buldu.