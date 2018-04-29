Akşener'den İsmail Kahraman'a 'FETÖ'cü' yanıtı

Açılışa katılan vatandaşlara seslenen Akşener, Nevşehir’e İçişleri eski Bakanı olması sebebi ile 4 koruma polisi ile geldiğini belirterek, “4 polis memurunu devlet bana görevlendirdi.

Akşener: Bütün abidik gubidikler sandıkta yapılır

Bir tane fazlasını almadık, çünkü ben milletime güveniyorum. Çünkü benim içinden çıktığım geldiğim yer milletimizin tam ortası” diye konuştu.

Akşener, konuşmasının devamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'a yüklendi.

“SEN BELAMSIN BELAM”

Akşener, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı şu cümlelerle eleştirdi:

“Bir tane meclis başkanı var adam 80’ine geldi, huylu huyundan vazgeçmiyor. AK Parti’nin yöneticilerinin büyük çoğunluğu dedikoducu. Adam iftara gitti geçen sene Ramazan’da. Kardeşim 80 yaşındasın dua oku, namaz kıl, Kuran-ı Kerim oku. Gitti orada bana hakaret etmek için dedi ki: ‘Meral Akşener değil Meral Kılıçdaroğlu.’ Bende ona dedim, Bir kadının soyadı evlilikle değişir ve döndüm dedim ki: Sen belamsın belam. Dini kullanarak en büyük münafıklığı yapanlardansın. Çok bozuldu abi, bana ‘FETÖ’cü’ dedi. Bir öğrendik ki damat uçmuş, damat FETÖ’cü. Şimdi birde bunlar çok paragöz biliyor musunuz, Belam için muhterem beni mahkemeye verdi. Ne kadar istiyor biliyor musunuz? 50 bin Lira. Bende onu mahkemeye verdim. Üç kuruş verecektim ama üç kuruş yokmuş, bir liraya. Sayın Erdoğan diyor ya, ‘Zamanımızda tuvalet parası ucuzladı, bir lira.’ Bende bir liraya mahkemeye verdim. Bir lirayı kazanırsam sizindir.”