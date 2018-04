Ankara Barosu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı

Ankara Barosu Başkanlığı, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için, seçim güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'deki tüm barolara çağrıda bulundu.

Seçim güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. R. Erinç Sağkan, "24 Haziran seçimleri ülkemizin ve hepimizin geleceği ama her şeyden çok çocuklarımızın geleceği için çok önemli, biz de Ankara Barosu olarak seçimlerin şaibeden uzak, adil ve güvenilir bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak için 25.04.2018 tarihli yönetim kurulunda aldığımız kararla daha önceki seçimlerde Ankara ili için organize ettiğimiz 'her okula bir avukat' projesini bu sefer 'sensizolmaz' hareketi ile işbirliği içerisinde 'her ilde her okula bir avukat' projesi olarak gerçekleştirmek amacıyla tüm barolara ve bu konuda çalışma yürüten oluşumlara çağrıda bulunmak kararı aldık." diye konuştu.

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. R. Erinç Sağkan, hak ve özgürlüklerin savunulması noktasında yurttaşların, barış ve huzur içerisinde adil bir seçim için, anayasal haklarını baskıdan uzak özgürce kullanması gerektiğine dikkat çekerek, bu kapsamda tüm barolarla iletişime geçilerek her ilde sandıkların güvenliğinin avukatlar tarafından sağlanması ve "sensizolmaz" gönüllüleri ile tam bir işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışılarak gerek tüm Türkiye’ de gönüllü avukatların eğitimi, gerekse görev alacakları sandık bölgeleri belirlenerek seçimde tüm sandıkların avukatlar tarafından gözetlenmesini amaçladıklarını belirtti.

Vatandaşların seçim süreçlerine yönelik güvenlerini kazanmayı amaçladıklarını belirten Sağkan, şaibesiz bir ortamda adil ve güvenilir bir seçim için tüm baroları ve bu amaçla seçim güvenliği için çalışmakta olan diğer tüm sivil toplum örgütlerini ve oluşumları birlikte görev almaya davet etti.