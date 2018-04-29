Destici'den 'Saray ittifakı' açıklaması

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - Destici, "Hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekilliği seçiminde 'cumhur ittifakı'nın kazanması noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İnşallah, bu seçimden 'cumhur ittifakı' zaferle çıkacaktır" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Ankara'daki bir otelde il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Türkiye için hayırlı olmasını diledi. 25 yıllık siyasi parti olduklarını vurgulayan Destici, "Seçim için 2019'u beklemek, bizce de doğru değildi. Erken seçim, bu anlamda doğru oldu. Erken seçimin yapılabilecek en erken zamanda yapılabiliyor olması da doğruların bir başkası. 24 Haziran, doğru bir tarihtir. Artık Türkiye'nin bir an önce seçimini yapması lazım, yeni sisteme hızlı şekilde geçmesi lazım ve artık seçim tartışmalarından kurtulup, Türkiye'nin kendi meselelerine yoğunlaşması lazım" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ'

Başından beri 'cumhur ittifakı'nı desteklediklerini belirten Destici, "İnşallah BBP, 'cumhur ittifakı'nın içinde yer alacak ve referandumda gösterdiği gayretin kat kat daha fazlasını tüm yönetim kadroları, teşkilatları, parti yöneticileri, gençlik teşkilatları, kadın kollarıyla birlikte Alperen Ocakları, Avrupa'da gönül birliği içinde olduğumuz teşkilatlarımızla hep birlikte sahada olacağız. İnşallah hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekilliği seçiminde 'cumhur ittifakı'nın kazanması noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve şunu da görüyoruz; inşallah, bu seçimden de 'cumhur ittifakı' zaferle çıkacaktır" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKININ YANINDAYIZ'

BBP Lideri Destici, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin 'Seçimle ilgili genel kanı kendi ambleminizle ittifakın içinde yer almak mı? Yoksa AK Parti listelerinden girmek mi?" sorusu üzerine Destici, şunları söyledi:

"Bugün burada il başkanlarımızla görüştükten sora kanaatimizi netleştireceğiz. Ben şuna inanıyorum ki BBP, hangi şekilde bu ittifakın içinde yer almak isterse o şekilde ittifakın içinde yer alacaktır. Tabi ki güçlü bir ittifaktır bu. Elbetteki bu ittifakın içinde yer alan AK Parti ve MHP'nin kararları da önemlidir. Bugün burada bu son toplantımızı yaptıktan sonra hafta içi muhtemelen tekrar görüşmeler olacaktır ve BBP ittifakın içinde hangi şekilde yer alacağına karar verecektir; ama biz 'cumhur ittifakı'nın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz."