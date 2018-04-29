Eski başkan aday adaylığını açıkladı

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini geçen perşembe günü düzenlediği basın toplantısıyla duyuran İbrahim Yurdunuseven, bugün yeniden basın toplantısı düzenleyerek milletvekili aday adaylığı başvurusuna ilişkin evrakı İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Talha Hüseyin Akkaya'ya teslim etti. Toplantıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.