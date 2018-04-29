29 Nisan 2018 16:02

Eski başkan aday adaylığını açıkladı

Eski başkan aday adaylığını açıkladı
AK Parti eski İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, parti binasında milletvekili aday adaylığına ilişkin başvurusunu basın toplantısıyla duyurdu.
+ A -

Paylaş

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini geçen perşembe günü düzenlediği basın toplantısıyla duyuran İbrahim Yurdunuseven, bugün yeniden basın toplantısı düzenleyerek milletvekili aday adaylığı başvurusuna ilişkin evrakı İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Talha Hüseyin Akkaya'ya teslim etti. Toplantıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Çok Okunanlar

Siyaset