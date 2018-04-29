Abdullah Gül'e AKP'den bir tepki daha

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tepki gösterdi.

Gül'ün dün (28 Nisan 2018) yaptığı açıklamalara da değinen Kuzu, "Bizim ağrımıza gitti. Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir" dedi. Kuzu, Gül'le hemşehri olduklarını hatırlatarak "Benim bildiğim Abdullah Bey böyle bir oyuna gelmez' demiştim. İyi tanıyamamışım demek ki" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kuzu, "Hukuken aday olma hakkı olabilir, aday olmak her vatandaşın hakkıdır. Ama ben bunu vefa anlamında söylüyorum" diye konuştu.