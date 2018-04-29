Levent Gültekin adaylıktan vazgeçti

“100 bin imza toplama işini beş güne sıkıştırarak gerçekten imkansız yaptı bunu. O nedenle adaylık başvurusu yapmaktan vazgeçtik" diyen Gültekin, "Tekrar ediyorum bu adaylıktan çok öte bir mesele. Ülkemizi huzurlu mutlu yaşanabilir, özgür, özgürlükçü demokrasinin yaşandığı bir ülke yapma sorumluluğu üstlenmek. Adaylıktan vazgeçmemiz demek, bu çabamızdan bu iddiamızdan vazgeçtik anlamına gelmiyor. Vazgeçmeyeceğiz susmayacağız, ülkemiz mutlu huzurlu yaşanabilir bir ülke haline gelene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.