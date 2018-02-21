Ayrıntılar geliyor...
21 Şubat 2018 09:52
Eski HDP'li vekil İstanbul’da gözaltına alındı
Eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanlı, İstanbul’da gözaltına alındı.
Çok Okunanlar
-
Tanal'dan 3. Havalimanı inşaatı tepkisi: Neyi saklıyorsunuz?
-
Eren Erdem: Hastalıklı hayvanları kim getiriyor
-
CHP'li Gök Rusya'nın ithalat kısıtlamasını sordu
-
Eski HDP'li vekil İstanbul’da gözaltına alındı
-
CHP'den hayvanlara yapılan işkenceler için kanun teklifi
-
CHP'li Akın: Anayasa Mahkemesi'nin kararı adaletsizdir!
-
Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması
-
CHP 36. Kurultayı Hatıra Ormanı
-
CHP'li Purçu: Eski hükümlü çalışanlara kadro şart!
-
Leyla Zana'nın eşinden Demirtaş çıkışı