21 Şubat 2018 09:52

Eski HDP'li vekil İstanbul’da gözaltına alındı

Eski HDP'li vekil İstanbul’da gözaltına alındı
Eski HDP Kars Milletvekili Şafak Özanlı, İstanbul’da gözaltına alındı.
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