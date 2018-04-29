Erdoğan: Türkiye artık bir dönüm noktasına gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam bir kırılma noktasındayız. Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık bir dönüm noktasına gelmiştir. Türkiye'nin ileriye atılım noktası olacaktır" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları şöyle:

"Tam bir kırılma noktasındayız. Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık bir dönüm noktasına gelmiştir. Türkiye'nin ileriye atılım noktası olacaktır.

Terörle mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor. Öbür tarafta Kuzey Irak'ta 300'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Cudi'de, Gabar'da teröristler etkisiz hale getiriliyor.

'BÖLDÜRMEDİK, BÖLDÜRMEYECEĞİZ'

Benim sizlerle bugün bir iki hususu müzakere etmem lazım. Kongreden sonra Özbekistan'a hareket ediyoruz. Ve iki gün Özbekistan'dayız. Oradan da Güney Kore'ye geçeceğiz ve perşembe gecesi tekrar ülkemize döneceğiz.

Bu PKK, bu FETÖ bunlar bölmek istediler. Bölemeyeceksiniz, böldürmedik, böldürmeyeceğiz. İşte ne yaptık? Cudi'de F-16 olduk, Gabar'da F-16 olduk, Tendürek'te F-16 olduk. Tepelerine tepelerine indik. Başka devlet arayanlar oraya gitsinler. İsterlerse biletlerini veririz. Bizim için Türkiye cumhuriyeti devletinden başka asla..."

'KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu. "Vatanımızı böldürmedik, böldürmeyeceğiz. Kararlılıkla yürüyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Kimi henüz 16-17 yaşlarında körpe bir fidanken şahadete yürüyen 15 Temmuz’un genç yiğitlerine, aslanlarına selam gönderiyorum. Abdullah Tayyip Olçok’u, Mahir Ayabak’ı, Mutlu Cankılıç, Uğut Kadir Işık’a, Özgür Mustafa Karasakal’ı rahmetle yad ediyorum. Rabbim öyle buyuruyor, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz.' Ve vatanımızı böldürmedik, böldürmeyeceğiz. Kararlılıkla yürüyeceğiz. O güzel kelimeleriyle şair ne diyor? 'Vurulan ömrünün ilk baharında, kanından çiçekler açar yanında, cümle şehitlerin omuzlarında, bir sabah gelecek kardan aydınlık.'

Evet, aydınlık geleceğimiz için canlarını feda eden terörle mücadele şehitlerimize, tüm kahramanlarımıza mevladan rahmet diliyorum. Bu ülke asırlardır ölümü öldüren o yiğitler sayesinde ayaktadır. Bu millet şehitleriyle, onları baş tacı eden bir millettir. Rabbim şehitlerin mekanlarını cennet eylesin.

İsrail zulmüne, devlet terörüne boyun eğmeyen Filistin’in direniş abidesi gençlerimizi selamlıyorum. Türkiyeli genç kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını ifade ediyorum. Çatışma, açlık ve yoksulluktan kaçarken Akdeniz’in azgın dalgalarında sevdikleriyle kucak kucağa can veren umut yolcusu gençleri selamlıyorum."

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