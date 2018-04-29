'Erdoğan her an 'geri adım atılsın' diyebilir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, aralarında İstanbul, Gazi ve İnönü üniversitelerinin de bulunduğu 10 üniversitenin bölünmesini öngören tasarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Derhal geri adım atın" çağrısı yapabileceğini söyledi.

Hakan, "Abdullah Gül siyasi mevta oldu" başlığıyla yayımlanan (29 Nisan 2018) yazısında, şu ifadeye yer verdi:

"Yazın bir kenara: Reis'ten her an…'İstanbul Üniversitesi gibi, Hacettepe Üniversitesi gibi, Erciyes Üniversitesi gibi köklü üniversitelerimizin bölünmesi de nereden çıktı! Derhal geri adım atılsın' şeklinde bir haykırış gelebilir."