CHP'li Akın: Anayasa Mahkemesi'nin kararı adaletsizdir!

Akın, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının adaletsiz olduğunu ve görevi kişi ve hak, hürriyetlerini korumak olan Anayasa Mahkemesi’nin hukuk devletiyle bağdaşmayan bir karara imza attığını söyledi. Akın konuşmasında ayrıca Hocalı Katliamının 26. Yılı olması nedeniyle de açıklama yaptı. Akın’ın konuşması şu şekilde;

Kardeş Azerbaycan Halkının Acısını Paylaşıyoruz

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kardeş Azerbaycan halkının acısını paylaşıyoruz.

AYM Hukuk Devletiyle Bağdaşmayan Karara İmza Attı

Görevi kişi ve hak hürriyetlerini korumak olan Anayasa Mahkemesi hukuk devletiyle bağdaşmayan bir karara imza attı. Tüketicinin kullanmadığı ve almadığı hizmetten kayıp kaçak bedeli alınmasında bir sakınca görmedi. Bir hukuk devletinde, sorumluluğun şahsiliği gereği vatandaşlarımız başkalarının külfetlerini yüklenemez, tüketici yalnızca aldığı hizmetin bedelini öder. Devletin görevi kayıp kaçağı önlemek ya da külfeti üslenmektir. Hukuk devleti ilkesine uymayarak kanun devleti anlayışıyla devlet yönetilemez. Bu karar kamu hukukuna da özel hukuk kurallarına da aykırıdır. Anayasa Mahkemesi bu adaletsiz kararıyla vatandaşlara yüklenen yükümlülüklerin adaletsiz bir hâl almasını tescil etmiştir. Kayıp kaçakları önlemek devletin asli görevidir. Devlet bu görevini yapamıyor ve kaçakçıları yakalamıyorsa bu suç da vatandaşın değildir.