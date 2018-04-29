CHP’de aday belirleme komisyonu belirlendi

Rifat BAŞARAN/HÜRRİYET- Adayları belirlemek için beş genel başkan yardımcısından oluşan bir heyet oluşturuldu. Heyette yer alan üyelere, 81 il ve seçim çevreleri bölüştürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarını belirleyecek heyette yer alan Genel başkan yardımcıları Tekin Bingöl, Faik Öztrak, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Çetin Osman Budak’a birer yazı göndererek, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle, milletvekili aday adaylarının dosyalarının kabulü ve aday adaylarıyla görüşme heyeti olarak aşağına bulunan seçim çevrelerinde görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Milletvekili aday adaylığı için gerçekleyecek müracaat tarihleri arasında aday adayları ile gerekli görüşmeleri yaparak değerlendirme ve bilgi notu hazırlamanızı rica ederim” dedi.

İŞTE O LİSTE

Buna göre komisyonda yer alan üyelerin sorumlu olduğu bazı iller şöyle:

Tekin Bingöl: Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, İstanbul 1. Bölge, Çanakkale.

Faik Öztrak: Mersin, Erzincan, Şanlıurfa, Düzce, Çorum, Ordu, Artvin, Kocaeli, İstanbul 2. Bölge, Eskişehir.

Seyit Torun: Adana, Malatya, Erzurum, Van, İzmir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ. Muharrem Erkek: Ankara, Isparta, Aydın, Adıyaman, Bolu, Tokat, Edirne, Yalova, Samsun.

Çetin Osman Budak: Burdur, Hatay, Tunceli, Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Bursa, İstanbul 3. Bölge.

MÜLAKATA GÖRE BELİRLENECEK

Bu illerin milletvekili aday adayları, dosyalarını sunduktan sonra ilgili genel başkan yardımcısı ile Genel Merkez binasında görüşecek. Yapılacak mülakat sonucuna göre bilgi notu hazırlanacak. Daha sonra bu bilgi notuna göre aday adayının, aday listesinde yer alıp almayacağına ve sıralamasına karar verilecek. CHP’de benzeri bir uygulamanın 2011 seçimlerinde yapılmıştı.