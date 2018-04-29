Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e tepki

Abdullah Gül-Hulisi Akar-İbrahim Kalın'ın görüştüğü haberini yayınlayan Habertürk sitesi Genel Yayın Yönetmeni Barış Erkaya kovulmuştu.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı Abdullah Gül'e gidiyor. Bu haberi kontrol etmek gerekiyordu. Biz kontrol ettik. Bir internet sitesinin haber müdürü bu haberi koydu kısa bir süre sonra haberi siteden kaldırdı. Ama görevinden oldu. Bu iktidar kimsenin haberi olmadan böyle bir olay gerçekleşiyorsa bu dünyanın her yerinde haberdir. Peki bedeli kim ödüyor gazeteciler ödüyor.

Eğer siz adamlarınızı Abdullah Gül'e gönderiyorsanız, kendi iktidarınızı perçinlemek istiyorsunuz, kendi güçünüzü elinizde tutmak istiyorsunuz. Hala bir açıklama gelmedi. Genel Kurmay Başkanı kalktı "Suriye konuştuk" dedi. Bu ülkenin dışişleri Bakanı yok mu?"