İYİ Parti'den bedelli önerisi

İYİ Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada ilginç bir öneride bulundu.

Çıray, bedelli askerliğe karşı çıkmıyacaklarını, ancak toplanan paraların fiili askerlik yapan gençlerimize maaş olarak verilmesini istedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, bedelli askerlikle ilgili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ilginç bir teklifte bulundu.

“Bizim bir önerimiz var” diyen Çıray, “Mazeretleri nedeni ile bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerimiz için karar çıksın. Ancak bedelli askerlik yapacak gençlerimizden toplanan paralar, fiili askerlik yapan gençlerimize maaş olarak verilsin” dedi.

İşte İYİ Parti’li Çıray’ın attığı o tweet;