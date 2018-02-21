Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Afrin operasyonu siyasete malzeme olmamalı." dediği için, Erdoğan tarafından çok sert eleştirilen İlker Başbuğ'a sahip çıktı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Karamollaoğlu, "Operasyon bir partinin operasyonuymuş gibi davranılmamalı" dedi.

Karamollaoğlu ayrıca, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün partisinin adayı olarak belirleneceğine ilişkin spekülasyonları da yanıtlayarak , "Sayın Gül'le değil, başka kişilerle de oturup konuşacağız." dedi.

Sputnik'te yer alan haber şöyle:

AK Parti ile MHP'nin ittifakı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının henüz belirlenmemiş olması, Meral Akşener'in İYİ Parti'nin adayı olacağını çok önceden duyurması ve HDP'deki belirsizlik… TBMM'de temsil edilen partilerle birlikte, Cumhurbaşkanı adayı en çok merak edilen parti, Saadet Partisi olarak görülüyor.

Son dönemde oldukça ilgi çeken Saadet Partisi'ne yönelen ilginin başlıca sebeplerinde birisi de, "Abdullah Gül Saadet Partisi'nin adayı Abdullah Gül olacak." spekülasyonu. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tavırlarını açıkladı. Abdullah Gül iddialarına da yanıt veren Karamollaoğlu, Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yapan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eleştiri oklarına hedef olan İlker Başbuğ konusunda oldukça dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Erdoğan'la geçen hafta yaptıkları görüşmede seçim ittifakı konusunun görüşülmediğini ifade eden Karamollaoğlu, görüşmelerinin nedenini şöyle açıkladı:

"Biz, partilerle dirsek teması olmasında her zaman fayda görüyoruz. Siyasi partiler, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili fikirler üreten, kararlar alan kuruluşlar. Bundan dolayı da, iktidarda bulundukları ya da muhalefet ettikleri zaman birbirleriyle temasta bulunmaları gerekir. Çünkü partilerin tabanları var ve bu tabanların da, birbirlerine sıcak hisler beslemeli diye düşünüyorum."

İLKER BAŞBUĞ'A SAHİP ÇIKTI

"Şu anda bir askeri operasyon var. O operasyonu siyasiler yönetmiyor artık. Operasyonu asker yönetiyor. Siviller yönetmiyor, karar alıyor. Bu konu, siyasi mesele yapılmamalı. Bu tip meseleler, millete aittir." diyerek Afrin operasyonunun siyasete konu edilmemesi gerektiğini savunan Karamollaoğlu, benzer açıklamaları yaptığı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından sert sözlerle eleştirilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a da sahip çıktı. Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bir takım ifadelerin ele alınıp, hemen ağır bir şekilde eleştirilmesini doğru bulmuyoruz. Bir fikri gündeme getirenleri saf dışı bırakmak, çöpe atmak doğru olmaz. Yurt dışındaki bir operasyonu, sadece bir partinin konusuymuş gibi, o partiden başka kimse bu konu hakkında fikir beyan edemezmiş gibi bir havaya sokarsanız, milli birliğe zarar verir."

SAADET'İN ADAYININ PROFİLİNİ ÇİZDİ

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylarının profilini ise şöyle çizdi:

"Adayımız, Türkiye'deki bütün kesimleri kucaklayacak, birlik ve beraberliği sağlayacak, ülkenin problemlerini çözecek, bunu yaparken de, kutuplaştırmadan, ötekileştirmeden kaçınacak bir kişi olacak."

'ABDULLAH GÜL'LE EN SON 2 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜM'

Saadet Partisi Genel Başkanı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün partisinin adayı olarak belirleneceğine ilişkin spekülasyonları da yanıtladı. Karamaollaoğlu, şunları söyledi:

"Kendisiyle bir kaç kez görüştüm. Görüşmelerimizde adaylık konusu, uzun uzun gündeme getirilen bir konu olmadı. En son yaklaşık 2 ay önce görüştüm. Aday belirleme sürecine girdiğimizde, sadece Sayın Gül'le değil, başka kişilerle de oturup konuşacağız."