CHP İl başkanlarından ortak açıklama

CHP il başkanları Kayseri'de toplandı. Toplantının ardaından CHP'li 81 il başkanından oratak basın açıklaması sunuldu.

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CHP'Lİ 81 İL BAŞKANINDAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bugün Kayseri'de gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'nın ardından 24 Haziran seçimleriyle ilgili ortak bir basın açıklaması yaptı. CHP'li 81 il başkanın ortak basın açıklaması şöyle:

“Türkiye, demokrasimiz ve halkın egemenliğine dayalı cumhuriyetimiz için 24 Haziran’da çok önemli bir sınav verecek. 24 Haziran’da oylayacağımız siyasi partiler ya da kişilerden ziyade; Cumhuriyetimizin geleceğidir. Bu mesele, vatan meselesidir; bu mesele, memleket meselesidir.

Olağanüstü Hal adı verilen sivil darbeyle medyası susturulmuş, üniversiteleri dağıtılmış, yargısı siyasallaşmış, meclisi işlevsizleştirilmiş, ekonomisi çökertilmiş bir Türkiye tablosu ile karşı karşıyayız. Toplumsal barışın günden güne eridiği; yolsuzluğun, işsizliğin tavan yaptığı; üretimin durma noktasına geldiği; eğitimin içinin boşaltıldığı; terörün en fazla can aldığı; uluslararası ilişkilerde ülkemizin itibarının sıfırlandığı bir dönemden geçiyoruz.

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15 yıldır iktidarı elinde bulunduranların yarattığı Türkiye’de gençler korkuyla, işsizlikle, kaygıyla, yoksullukla, umutsuzlukla boğuşuyor. Ülkemizde hayat pahalılığı artıyor, insan hayatının değeri azalıyor. Güzel ülkemiz, kifayetsiz muhterislerin gelişigüzel politikalarıyla tarihinin en zor günlerinden geçiyor.

Bizler, Türkiye’nin 81 ilindeki halkımızdan aldığımız güçle tekrar söylüyoruz: Bu böyle gitmeyecek; bu ülkenin geleceğini bir avuç insanın kişisel hırslarına kurban etmeyeceğiz. Ülkeyi yönetemedikleri için erken seçim kararı alanların, bu milletten yeniden oy isteyecek yüzleri bile olamaz, olmamalıdır.

Bizler, Cumhuriyet Halk Partili il başkanları olarak devlet nüfuzunu kullanarak üzerimizde kurulmak istenen tüm baskı ve engellemelere rağmen milletimizin ve Cumhuriyetimizin geleceği için mücadele etmekten bir adım geri durmayacağız. Bizler milyonlarız, kararlıyız, güçlüyüz; çünkü haklıyız.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde partimizin belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı ile 25 Haziran sabahında demokratik ve adil bir Türkiye’ye uyanacağımıza inancımız tamdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 il başkan olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği yol haritasıyla yorulmak nedir bilmeden çalışmaya hazırız. 24 Haziran’da Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız, Türkiye’ye rahat bir nefes aldıracağız.”