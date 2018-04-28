'24 Haziran İzmir'in siyasi tercihlerinde bir mülakat olacak'

Partisinin 1 Kasım 2015’teki son genel seçimlerde yüzde 31 oy aldığı İzmir’de konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimlerin İzmir'in siyasi tercihlerinde bir 'mülakat' olacağını söyledi. İzmir'in AKP siyasetinin lokomotifi haline gelmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Yapmamız gereken şey İzmirli kardeşlerimize kendimizi daha doğru anlatmaktır. Bunun için tek bir saniyemizi dahi boş geçirmeden, kimseyi kırmadan büyük Türkiye sevdamızı İzmirli kardeşlerimizle paylaşmalıyız" dedi.

AKP'nin İzmir İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

-1919-1922, 2016-2018 bütün bunlar bir mücadelenin eseri. Azimle, kararlılıkla, inançla bu zaferlerimiz Allah'ın izniyle devam edecek. Kardeşlerim birazdan İzmirli kardeşlerimle 24 Haziran seçimlerinin ilk mitingi mahiyetinde bir buluşma gerçekleştireceğiz.

-Gerek salonun içindeki şu heyecan gerek dışardaki coşku bize umut aşılıyor. Bugün bu salonda da 16 Nisan'daki ataleti üstünden atmış bir İzmir teşkilatı görüyorum. Bunu seçim gününe kadar sürdüreceğinize inanıyorum.



-24 Haziran İzmir'in siyasi tercihlerinde bir mülakat olacaktır. İzmir'i AK Parti siyasetinin bir lokomotifi hale getirmeden bize durmak yok. Yapmamız gereken şey İzmirli kardeşlerimize kendimizi daha doğru anlatmaktır. Bunun için tek bir saniyemizi dahi boş geçirmeden, kimseyi kırmadan büyük Türkiye sevdamızı İzmirli kardeşlerimizle paylaşmalıyız. Biz vatandaşı aşağılayan bir siyasi hareket olmadık. Bizim lügatimizde millete küsme gibi bir kavrama rastlayamazsınız.

-Bugüne kadar çalışmadan, emek dökmeden elde ettiğimiz hiç bir başarı, hiçbir zafer hatırlamıyorum. İzmir'de çok çalışıp zafere ulaşacağız. 24 Haziran'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?

Siyaset tek kişilik bir oyun değildir. Siyaset bir ekip işidir, bir kadro işidir, bir organizasyon işidir.