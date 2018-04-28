CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a jet yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP demek Ümraniye'de çöplük patlaması demektir” sözlerini eleştirerek, “15 Yıllık iktidarlarında Türkiye’yi iş cinayetlerinde Dünya 3. Sü, Avrupa 1. si yapanlar, 25 yıl önceye laf edenler, 15 yılda en az 20 bin işçinin katledilmesini izlediler” dedi.

Erdoğan'dan CHP'ye hakaret dolu sözler

AKP’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde CHP’ye yönelik eleştirilerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’dan yanıt geldi.Ağbaba, “Kendi iktidarlarını görmeyip 25 yıl öncesinden örnek verenler, siyasi acizlikle karşı karşıyadır “dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 yıl öncesinden örnek vereceğine, kendi iktidarları dönemine bakmalarını öneren Ağbaba, “AKP demek iş cinayetleri demektir. Emek sömürüsü demektir. Patronların hükümeti demektir. OHAL’i övünerek grev erteleme aracı görmek demektir. Ama buna rağmen algı politikaları ile suçu başkalarına yüklemek demektir” dedi.

Ağbaba; “ AKP’nin genel başkanına sormak gerek neden 1993’e gidiyorsunuz? Madem 25 yıl önceden örnek buluyorsunuz biz de size son 15 yıldan örnekler verelim. O çok övündükleri 3. Havalimanında 400 işçinin, iş cinayetinde yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Soma’da 301, Ermenek’te 18, Şırnak’ta 8 işçi para hırsı yüzünden göz göre göre katledildi. İstanbul Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi inşaat şantiyesinde çadır yanması nedeniyle 11 işçi hayatını kaybetti. Halkalı Dereboyu Caddesi'nde tekstil işçilerini taşıyan minibüste 7 kadın işçi sel sularına kapılıp boğularak can verdi. Mecidiyeköy’deki bir rezidansın 32’nci katından işçiler asansörle yere çakıldı.10 İşçi yaşamını yitirdi. Adana Kozan’da baraj kapağının patlaması sonucu 10 işçi vefat etti. Elbistan’da göçük altında kalan 9 işçinin cesedine 7 yıldır ulaşılamıyor. Örnekler o kadar çok ki, saymakla bitmez. AKP’nin yönettiği Türkiye’de 2017’de 2006 işçi katledildi.15 Yılda iş cinayetlerine kurban giden işçi sayısı en az 20 bin. AKP demek katliam demektir” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, “AKP iktidarı döneminde çıkarılan 4857 sayılı İş Yasası, artan özelleştirme ve taşeron uygulamalarının ardından iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin sayısının 6 kat arttı. Son 15 yılda maden ruhsatı verilen kişilerin neredeyse hepsi üst düzey bir AKP yöneticisinin kendisi akrabası veya arkadaşı. Türkiye'de en büyük sendikasızlaşman AKP döneminde yaşanıyor. Sendikalaşma oranının son 50 yılın en düşük seviyesinde. Türkiye iş kazaları ve meslek hastalıklarında Dünya 3. Sü, Avrupa 1. Si. Bu tablonun sorumluları her zaman yaptıkları gibi ‘sütten çıkmış ak kaşık’ olmaya çalışıyor” dedi.

“Bir ülkenin gelişmişliği sadece kişi başına düşen millî geliriyle, yapılan yoluyla, köprüsüyle, alışveriş merkezi sayısıyla ölçülemez” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “ Bir ülkenin gelişmişliği, insanlarına verdiği değer ile ölçülür. Gelişmiş bir ülkede işçiler 20 milyonluk metropol kentte naylon çadırda yanarak ölmez, gölün ortasında donarak ölmez, baraj kapağı açılınca boğularak ölmez. Gelişmiş ülkelerde madenlerde insanlar ölmez, göçük altında insanlar unutulmaz. Servisle işlerine giden işçiler selde boğularak ölmez. Türkiye, asansör boşluğuna düşenlerin, feribota binerken ezilen insanların öldüğü ülke. Kimi 20 yaşına gelmeden merdiven altında ölür, kimi kot taşlarken, kimi traktör kazasında kurbanlık gibi taşınırken ölür bu ülkede. Ülkenin Cumhurbaşkanı da çıkar 1990 lı yıllardan örnek vererek bu gerçeği halkından gizlemeye çalışır” dedi.