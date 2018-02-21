CHP 36. Kurultayı Hatıra Ormanı

Hıdır Ulağ/ CHP PM Adayı Celal Kılıçaslan CHP’nin 36’ıncı Kurultay Delegeleri Adına TEMA Vakfına Fidan bağışı yaparak hatıra ormanı oluşturdu. Balıkesir İlyas’lar mevkinde oluşturulan hatıra ormanında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesi adına 20 adet fidan bağışı Plaketini Kılıçdaroğlu’na makamında takdim eden CHP Üyesi Kılıçaslan bu örnek davranışı ile takdir topladı. CHP’nin 81 il Başkanı, CHP’nin 132 Milletvekili, CHP’ nin 60 kişilik Parti Meclisi ve CHP’nin tüm Kurultay Delegeleri adına oluşturulan Hatıra Ormanı Balıkesir İlyas’lar mevkinde oluştu.

Bez, bayrak, flama, broşürler yerine fidan ve hatıra ormanı

CHP 36. Olağan Adalet ve Cesaret Kurultayında CHP PM’ye aday olan CHP üyesi Celal Kılıçaslan kurultay öncesi CHP’nin delegelerine şu mesajı göndermişti: “Saygıdeğer Kurultay Delegemiz, binlerce bastıracağım bez, bayrak, flama, broşürler yerine; sizin adınıza TEMA Ağaçlandırma Sahası Hatıra Ormanı'na; 1 adet fidan bağışında bulundum. Belgeniz tarafınıza ulaştırılacaktır. Gelecek Kuşaklara daha Yeşil Bir Gelecek bırakmak dileğiyle. Celal Kılıçaslan CHP Parti Meclisi Adayı”

Kılıçaslan: Dev Çınarımız olan Cumhuriyet Halk Partimizin köklerinden ve damarlarından filizlenen genç fidanlar gibi yeşil bir gelecek diliyorum

Kurultay öncesi CHP’nin Büyük Kurultay Delegelerine verdiği sözü yerine getiren ve TEMA belgelerini delegelerin adreslerine postalayan CHP Üyesi Celal Kılıçaslan şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partimizin 36. Olağan Adalet ve Cesaret Kurultayımızda; Parti Meclisi Adaylığım ile ilgili yazılı ve görsel baskılar için harcanacak bütçe yerine yeşil bir gelecek, gelecek kuşaklara daha yeşil bir gelecek bırakmak dileği ve düşüncesi ile her Kurultay Delegemiz adına TEMA’ya fidan bağışında bulundum.

Gelecek Kongrelerimizde, Kurultaylarımızda, Mitinglerimizde; daha az kağıdın kullanılmasını umut ediyor; Dev Çınarımız olan Cumhuriyet Halk Partimizin köklerinden ve damarlarından filizlenen Genç Fidanlar gibi yeşil bir gelecek diliyorum” dedi.