Abdullah Gül o sözleri Yıldırım için mi söyledi?

Abdullah Gül, Ayazağa Kasrı'nda adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, AKP’li bazı yöneticilere de göndermelerde bulundu.

T24 - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Cumhurbaşkanı adayı değilim" dediği konuşmasında, kendisiyle ilgili olumsuz sözler sarf eden AKP'lilere de seslendi. Gül, "AK Parti’den bazı arkadaşların da benimle ilgili konuşmalarına da şunu söylemeden geçemeyeceğim. Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan sözleri söyleyenlere de şunu söylemek isterim. Başlarını iki ellerinin arasına alıp bugün söylediklerini bir muhasebe etsinler" dedi.

CHP'den Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilk yorum

Gül, Ayazağa Kasrı'nda adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, AKP’li bazı yöneticilere de göndermelerde bulundu. “Benimle ilgili kötü yorumlar yapan arkadaşlara da seslenmek istiyorum” diyen Gül, şunları söyledi:

"Onlara başlarını iki ellerinin arasına alıp şöyle bir konumlarını düşünmelerini tavsiye ediyorum. Başka da bir sözüm yok!”

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Başbakan Yıldırım dün Gül’ü eleştirmişti!

Başbakan Binali Yıldırım, dün ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Yıldırım, "AK Parti ona bütün makamları verdi, yeni vereceği bir şey yok, bundan sonrası tekrara girer. Bize ne ya! Biz işimize bakalım. Aday olursa olur, olmazsa olmaz. Niye bu kadar, memleketin gündemini işgal etmeye hakkı var mı kimsenin? Adaysa, buyurur çıkar. Milletin işi gücü var" ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım, şöyle devam etmişti:



"AK Parti ona bütün makamları verdi"

"Yarın bir açıklama yapacakmış galiba. Ben değerlendirmelerimi yapmıştım zaten. Abdullah Bey bizim ailenin içerisindeki bir arkadaşımız. AK Parti ona bütün makamları verdi. Yeni vereceği bir şey yok. Bundan sonrası tekrara giriyor.



"Ben partimin yanındayım' demeliydi"

"Abdullah Bey’in, başından beri gelip “Ben partimin yanındayım, görevim bitti, partim ne görev veriyorsa hazırım” demesini beklerdim. AK Parti’de gelenek böyledir.



"Başka bir yere savruldu gitti"

"Ben size söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, esasında, o dönemin başbakanı, Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı bir işi yaptı. Kendisinin rahatlıkla geçeceği bir makama, “ben partimi bırakmam, burada yapacak çok iş var, Abdullah Bey olsun” dedi ve büyük bir fedakarlık yaptı. Bütün istişarelerde arkadaşlarımızın “sen geç” demelerine rağmen yaptı bu fedakarlığı. Bu kadarını söylüyorum, daha ne söyleyeyim. Ama bence başka bir yere savruldu gitti."

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