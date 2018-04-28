CHP'den Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilk yorum

Ve Abdullah Gül beklenen açıklamayı yaptı! Kararı belli oldu



CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamaları sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından değerlendirdi.



Engin Altay yaptığı açıklamada, "Sayın Abdullah Gül ün bugün yaptıı açıklamada demokrasiye,hukukun üstünlüğüne ,yargı bağımsızlığına,kuvvetler ayrılığına ve huzur ortamına yaptığı vurgu önemli ve kıymetlidir" yorumunda bulundu.

AKP'den Abdullah Gül'e ilk tepki