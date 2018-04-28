28 Nisan 2018 14:01

CHP'den Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilk yorum

CHP'den Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilk yorum
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Abdullah Gül'ün yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
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CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamaları sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından değerlendirdi.

Engin Altay yaptığı açıklamada, "Sayın Abdullah Gül ün bugün yaptıı açıklamada demokrasiye,hukukun üstünlüğüne ,yargı bağımsızlığına,kuvvetler ayrılığına ve huzur ortamına yaptığı vurgu önemli ve kıymetlidir" yorumunda bulundu.

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