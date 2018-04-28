Abdullah Gül beklenen kararını açıkladı: Aday değilim

CHP'den Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilk yorum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin, “Seçimlerin aniden erken yapılacağının anlaşılması üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesi ile başlayan hareketlilik benim dışımda gelişmiştir. Benim bir talebim değildir, bunun bilinmesini isterim. Benim bilgime ve tecrübeme güvenen kişilerin bir talebi ile ortaya çıkmıştır. Birçok kişiler böyle bir talep içinde olmuşlardır. Ben de çok geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşen yapmaktan kaçınmayacağımı söyledim” dedi.

AKP'den Abdullah Gül'e ilk tepki

11. Cumhurbaşkanı Gül, 24 Haziran erken seçimlerinde, cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddialar üzerine İstanbul’da açıklama yaptı. Gül, hakkındaki iddiaların “seçim heyecanından olduğunu ve kendisinin dışında gerçekleştiğini” belirtti.

-“TÜRKİYE POZİTİF BİR GÜNDEM İÇERESİNDE DEĞİL”-

Gül, konuşmasına ülkenin içeresinde bulunduğu durumu anlatarak başladı. Gül, Türkiye’nin korku ve kaygı dolu bir ortamda seçime gitmesinin doğru olmadığını vurgulayarak şöyle dedi:

“Ülkemiz büyük zorluklarla karşı karşıya. İçeride daha çok huzura, güvene, barışa ihtiyaç varken maalesef tam tersine kutuplaşma, korku ve kaygı ortamı var. Ekonomik kaygıların da ciddi seviyelere ulaştığını görüyoruz. Ayrıca hamasetin ve karşılıklı hakaretlerin siyaseti esir aldığını da hep beraber görüyoruz. Türkiye için neyin iyi olduğunu konuşmaktan çok siyasi manevraları konuşmakla meşgulüz. Türkiye maalesef pozitif bir gündem içinde değil. Ne yazık ki böyle bir ortamda Türkiye seçime gidiyor. Onun beklentileri, bunlar da onun bir parçası.”

-“NE BEN NE AİLEM BEKLENTİ İÇİNDE DEĞİLİZ”-

Abdullah Gül, bu gelişmeler içeresinde kendisinin adının da adaylık için geçtiğini anımsatarak, “Benim ismim de yoğun bir şekilde gündemde. Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki bir faninin ulaşabileceği bütün makamlara mevkilere ulaşmış vaziyetteyim. Bütün bunlar gerimde kalmış şeyler. Bu yolların hepsini yürüdüm ve yeri geldiğinde de şerefle temsil ettim. O bakımdan ne ben ne ailem herhangi bir beklenti, herhangi bir arzu içinde değiliz. Bütün arzumuz ve beklentimiz memleketimizin huzurlu istikrarlı ve geleceğimizin güçlü olması. Bunun ötesinde hiçbir arzum beklentim olamaz. Ben her şeyi geride bıraktım. Birçok kişinin ulaşmak için uğraştığı şeyler benim için mazi olmuştur. Cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyaset içinde olmayacağımı söyledim öyle de yaptım. Aktif günlük siyaset içinde olmadım” diye konuştu.

-“DÜĞÜNLERE GİDEMEDİM”-

Kendisi ile ilgili spekülasyonlara meydan vermemek için en yakın arkadaşlarını düğünlerine bile gidemediğini belirten Gül, “Arkadaşlarımın düğün davetlerine bile gidemedim. Herhangi bir hareketlilik olmasın diye. Bu ‘bilgilerimi ve tecrübelerimiz kendime saklayacağım, memleketimle ilgili kayıtsız kalacağım” anlamına da gelmez. Zaman zaman Türkiye'nin hayati gördüğüm konuları ile ilgili bilgilerimi Cumhurbaşkanı ile paylaşma fırsatım oldu” dedi.

Abdullah Gül, 15 Temmuz’da, üzerine düştüğünü yaptığını, gerekli gördüğünde ise temel hak ve özgürlüklerle ilgili de düşüncelerini dile getirdiğini belirtti.

-“TOPLUMDAN BÜYÜK TALEP VARKEN BUNUN UZAĞINDA DURAMAZDIM”-

Abdullah Gül, son günlerde kendisinin, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddialara da şu şekilde yanıt verdi:

“Seçimlerin aniden erken yapılacağının anlaşılması üzerine, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesi ile başlayan hareketlilik benim dışımda gelişmiştir. Benim bir organizem, talebim değildir. Bunun bilinmesini isterim. Benim bilgime ve tecrübeme güvenen kişilerin bir talebi ile ortaya çıkmıştır. Benim camiamda olduğu toplumun geniş tabakalarından da birçok kişi böyle bir talep içeresinde olmuştur. Ben de çok geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yapmaktan kaçınmayacağımı söylemişimdir. Bir taraftan gelecekle ilgili kaygılarım varken, toplumun büyük bir kesiminden de talep söz konusu olunca bunun uzağında durma gibi bir sorumsuzluk göstermeyeceğimi de ifade etmişimdir. Hepimizin bildiği gibi Temel Bey'in diyalog çabalarını takdirle karşılıyorum. Geniş bir mutabakatın ortada olmadığı da gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değildir."

AKP'LİLERE SİTEM: “BAŞLARINI İKİ ELLERİNİN ARASINA ALSINLAR”

Gül, kendisinin adaylığı ile ilgili eleştiriler için de şöyle dedi:

“Hakkımda söylenen birçok şey ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Çünkü zaten seçim kampanyası, polemikler bunlar benim siyaset anlayışıma da pek yakışmaz. Ben siyaseti her zaman ilkeli açık ve şeffaf yaptım. Ama bazen kasıtlı çok şey söylendi.

Abdullah Gül o sözleri Yıldırım için mi söyledi?

AK Parti de bazı arkadaşlarımın ileri geri konuşmaları karşısında da bunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. AK Parti’nin kuruluşuna öncülük etmiş, kuruluş prensiplerini ilkelerini ve o günkü erdemli değerlerini, programlarını hazırlayan kişilerden birisi olarak ben bugün de bu değerlere prensiplere ve bu erdemli programları aynı şekilde onaylıyorum ve onlarla ilgili görüşüm de aynıdır. Bu değerleri, ilkeleri destekliyorum. Türkiye’nin aydınlık geleceğinin bu ilke ve prensipler sayesinde olacağına samimi olarak inanıyorum. Kimse ile şahsi meselem yok. Sıkıntım da yok. Ben sadece politikalar ve gelecek vizyonu ile ilgileniyorum. Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutlarına uğraşan sözleri söyleyen arkadaşlara da şunu söylemek isterim, başlarını iki ellerinin arasına alıp söylediklerini bugünkü olup bitenleri ve konumlarını şöyle bir muhasebe etsinler ve şöyle bir gözden geçirsinler. Başka söyleyecek bir şeyim yok.”