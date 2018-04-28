Erdoğan'dan CHP'ye hakaret dolu sözler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul'u susuz bıraktığını belirterek, "CHP çöplük demektir. CHP susuzluk demektir. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? CHP demek tezek demektir " dedi.

Erdoğan: Ne yapacakları belli değil

Kanal İstanbul'un inşasına başlanacağını da belirten Erdoğan, "Kanal İstanbul benim çılgın projem diyorum. Kanal İstanbul ile dünyaya mesajımızı vereceğiz. Yeni dönemde inşasına başlayacağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Diktatör" diyen Erdoğan, "İkide bir bana diyor ama asıl diktatör sensin; o gözleri yaşlı milletvekillerine ben üzüldüm" ifadesini kullandı.

15 CHP'li milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesini Erdoğan, "15 tane vekili sözde bir partiye vermek 15 vekile de oy veren vatandaşa da saygısızlıktır" sözleriyle değerlendirdi.

İstanbul'da 5. Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran, inşallah bu seçimler Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır ve Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni bir dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil

- Kadınlarımızı siyasette daha etkili, daha katılımcı, daha yüksek oranlarda temsil edilir şekilde Parlamento'da görmek istiyoruz.

- CHP susuzluk demektir. CHP çöplük demektir. CHP hava kirliliği demektir.

- 6 Mayıs'ta İstanbul İl Kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Aday tanıtım toplantısında ise seçim beyannamemizi. 81 milyon biz tek milletiz. Rabbim bizi böyle yarattı. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu ülkede 81 milyon bizim kardeşimizdir. Şu parti Kürtlerin partisi falan yok. Herkesin temsilcisi bu ülkede AK Parti'dir eyvallah.

- Çukurlar, hendekler açtılar. Onlarla kol kola gezenler oldu. Adalet yürüyüşü dedikleri yürüyüşte onlarla kol kola oldular. 24 Haziran sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacak.

- Kentsel dönüşüm diyoruz bakıyorsun ana muhalefet çıkıyor. Rahatsız çünkü. Bu ülkede bunların dikili bir ağacı yok. Bunlar taş taş üstüne koymadılar. Biz istiyoruz ki bir şeyler ortaya konsun. Bunları yapalım. Biz ağaç dikiyoruz, adam kalkıyor yürüyüş yapıyor gezide. ‘Bunlar ağaç söktü’ diyor. Biz milyonlarca, milyarlarca fidan ağaç diktik bu ülkede. Hey bay Kemal senin dikili ağacın var mı? Belediyelerin de dahil olmak üzere kaç tane var onu söyle.

- Biz Türkiye genelinde fidanlarımızla tarih yazdık. Kuzey Marmara otoyolunun bir parçası olan şimdi en önemli adım 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de inşasına başladık. Orada da Gelibolu ayaklarının temeli atıldı. Lapseki tarafının da kazıklarını da çaktık. İnşallah 5 yıl diyorlar ama biz bunu 4 yılda bitireceğiz. Sıkıntımız yok yola devam ediyoruz. Çanakkale’deki o kopukluğu da gideriyoruz. Asya ve Avrupayı birbirine bağlıyoruz.