CHP, Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağını duyurdu

FOX TV'de Çalar Saat programında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 1 Mayıs ile 5 Mayıs arasında bir tarihte açıklanacağını duyurdu.

"Bu ziyaret bir helikopterle sayın Gül'ün konutunun bahçesine inilerek yapılmış bir ziyarettir"

Altay, açıklamasının devamında "Son zamanlarda Tayyip Erdoğan üzerinden AK Parti çevreleri üzerinden Sayın Gül'ün bu şekilde yıpratılmasını ismi üzerinden çok yüksek spekülasyonların oluşmasını doğru bulmuyorum. Siyaset yapılacak ama yıpratılarak değil. Sayın Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı sayın Gül'ün adaylığından oldukça rahatsız olmuş olabilir ama müdahale çok vahim. Demokrasimiz adına çok vahim. Ben hep söylerim demokrasimize 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da ve 15 Temmuz'da 20 Temmuz sivil darbe olmak üzere 7 müdahele gerçekleşti bu sekizincidir. Bu tavır bu duruş şudur; 28 Şubat'ın bir parça hafifi, 27 Nisan'ın e - muhtıranın çok daha ağırıdır. Ve bu ziyaret otomobille gerçekleştirilmiş değil, bendeki bilgilerin doğruluğu kesin.Bu ziyaret bir helikopterle sayın Gül'ün konutunun bahçesine inilerek yapılmış bir ziyarettir. Bu açık bir muhtıradır "dedi.

"Sayın Gül'e çok büyük edepsizlik yapılmıştır"

Genelkurmay Başkanı 'biz efendim okul arkadaşıydık falandıda filandıda..' okul arkadaşıysan ararsın randevu alırsın sivil kıyafetinle normal yollarla görüşürsün. Yani okul arkadaşlığın o kadar mı depreştide helikopterle adamın bahçesine iniyorsun. Bu bir kepazelik. Çıkıp bu konuda Cumhurbaşkanının da Genelkurmay Başkanının da millete bir izahat vermesi gerekir. Daha önemlisi Recep Tayyip Erdoğan'ın özür dilemesi lazım. Her ne konuşulmuş olursa olsun sayın Gül ile Hulusi Akar'ın arası hukuku ne olursa olsun bu demokrasiye demokratik sisteme açık bir müdahaledir. Burada sayın Gül'e çok büyük edepsizlik yapılmıştır. Ben sayın Gül'ün bunu hak etmediğini düşünüyorum. Bugün kendisinin açıklamaları olucak ne der ne demez ben onu bilmem. Belki şu olabilir ama Erdoğan bu gazetecilere Gül'e yaptığı gibi bir müdahale yapıp soru sordurmayabilir.