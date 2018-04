Akşener: Abdullah Gül'ün adaylığına sevinirim

ÖZLEM GÜRSES - SÖZCÜ - Seçmenin, cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Temmuz’daki ikinci turuna göre plan yapmasını isteyen Meral kşener, “Sözüm var... Kazandığımda parlamenter sisteme dönülecek. Hukukun üstünlüğü sağlanacak. İş hayatında ‘Benim adamım, benim müteahhidim’ dönemi bitecek. STK’lar otoriteden bağımsızlaşacak” dedi.

Son 48 saatimi Ankara'nın yoğun ‘ittifak trafiği'ni izleyerek geçirdim. CHP Genel Merkezi, İYİ Parti Merkez Binası ve Saadet Partisi Merkezi'nde nefes nefese saatler yaşanıyor. Bir yandan da YSK'nın seçim takvimini açıklamasıyla, aday adayları için heyecanlı bir süreç başladı. Yani Ankara'ya yaz sıcağından önce, sandık sıcağı bastırmış.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını 1 yıl önce açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le de bu yoğunluk arasında görüştüm. Akşener, Abdullah Gül'ün adaylığını mutlulukla karşılayacağını söylese de aynı ismin çatı ittifakı için baskı unsuru olarak masaya getirilmesinden rahatsız. Diyor ki “Biz seçmene güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz?”

HİÇ ŞİKAYET ETMEDİK

– Siz hep “Temmuz ayında seçim olacak” diyordunuz, haklı çıktınız…

Bir sabah uyandık Sayın Bahçeli'ye esmiş, ertesi gün görüşme, sonra da 24 Haziran açıklaması… Amenna ve saddakna! Tamam karar verdiniz, millet iradesine çıkmak ve milletin iradesine uymak konusunda hiçbir sorunumuz yok bizim, şikayet de etmedik. Ama bu seçim tarihini biz istemişiz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı çemkirip duruyor. Erken seçim bu muhteremler için vatan hainliğine eşti, ama erken seçim kararını kendileri verdi.

– İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurmasıyla birlikte, salı günleri konuşma hakkınız doğdu. Ancak siz konuşma yapmıyorsunuz…

Evet, grup konuşması da yapmadım, yapmayacağım. Aynı nedenle 100 bin imza ile yola çıkacağım. Zaten eğer milletimden o 100 bin imzayı bulamıyorsam niye aday olayım? Grup, kendimi bedavadan aday göstermek için bir hamle değil, tıkanmış demokrasinin CHP'nin yüksek düşüncesiyle yaşama dönme çözümü. Bir fedakarlık var orta yerde, bunu istismar edecek değilim. Bu insanların hiçbir biçimde incinmesine de müsaade etmeyeceğim.

İKİNCİ ADAYI DESTEKLERİZ

– Diyelim ki ikinci tura siz değil, başka bir aday kaldı…

Partiyi kurmadan zaten ilan etmiştim, bir kez daha söyleyeyim; diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz ki her türlü gücümüzle destekleyeceğiz! Bu kavga Meral Akşener'in koltuğa oturma kavgası değildir, bu kavga İYİ Parti'nin bir yerlere gelme kavgası da değildir. Biz eğer 24 Haziran 2018'de bu işi başardığımız takdirde, zaten Meclis'te kendiliğinden bir koalisyon kurulacak.

– 24 Haziran için kamuoyuna vaatleriniz nedir?

Kişisel olarak, ben kazandığımda, hukukun üstünlüğü, parlamenter sisteme geri dönüş, adalete güvenin tesisi, liyakatin yönetim anlayışı olması, iş hayatında ‘Benim adamım, benim müteahhittim' döneminin bitmesi, STK'ların otoriteden bağımsızlaştırılması… Bunlara sözüm var.

8 TEMMUZ'A DİKKAT…

– Sandık başına gidecek seçmene bir mesajınız var mı?

Seçmene şu iki konuyu çok iyi anlatmak gerek, milletvekili seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki ayrı seçimdir. Yani aynı anda oy verilecek olsa da bir seçmen, parlamento için A partisinin milletvekillerine, Cumhurbaşkanlığı için B partisinin adayına oy verebilir. Bunu çok iyi anlatmalıyız. Bir de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun 8 Temmuz olduğunu sürekli hatırlatmalıyız. Bu seçim mutlaka ikinci tura kalacak, seçmen planını ona göre yapsın.

ERDOĞAN BENİ TANIR

– CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu size Cumhurbaşkanı adayını söyledi mi?

Evet, aklında olan bir isim geçti. Ama o bilgi benim namusumdur. Partideki arkadaşlarımla, en yakınlarımla bile paylaşmadım. (Herkese sordum, gerçekten de kimse bilmiyor İYİ Parti'de)

– Çok yoğun çalışıyorsunuz. Nasıl dayanıyorsunuz bu baskılara ve tempoya?

Magnezyum içiyorum, işte görüyorsunuz! Bakın biz çok inançlı, çok ümitli ve çok kararlıyız. Sayın Erdoğan da bunu iyi bilir, beni yakın tanır kendisi.

HİLE OLURSA YSK'NIN ÖNÜNE OTURURUM JİLETLE KAZIYAMAZLAR

– 16 Nisan 2017'deki referandumun ardından ‘hile' iddiaları çok konuşuldu…

Söz veriyorum, sandık hilesini kesinlikle engelleyeceğiz. Bunu bir namus borcu olarak görüyorum. Seçmenlerden gönüllülerimiz için destek istiyorum, insana ihtiyacımız var. Sandık asıl olarak devletin, bu devleti yönetenlerin namusudur. Ama bir adam çıktı, ‘Harpte hile meşrudur' dedi. 6 yaşındaki kız çocukları ile evliliği de mümkün gören adam bu! Bu kişilerin bu fetvalarını o sandıkta onlara yedireceğim!

– Peki ya Yüksek Seçim Kurulu bir hamle yaparsa…

16 Nisan'da biz sandıkları koruduk, abidik gubidik işler YSK'da oldu bu sefer de. Haziranda, yine böyle dümen çevirecek olurlarsa, o YSK'nın önüne oturum, vallahi de billahi de beni jiletle kazıyamazlar oradan!

‘SAADET'SİZ SEÇENEKLER GEÇERSİZDİR



Sadece Abdullah Gül'ün adaylığı değil, sıfır baraj ittifakı diye bir süreç de var… CHP lideri geniş tabanlı bir çoğulcu Meclis için çalışıyor anladığımız kadarıyla… Temel Bey de destekliyor…

Evet, Kemal Bey bize de anlattı bu konuyu. Her iki parti liderinin de, milletvekilliği seçimleri için geniş tabanlı bir ittifak önerisini partimizin gerekli kurullarında değerlendiriyoruz. İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur.

GÜL'ÜN ADAYLIĞINA SEVİNİRİM



– Abdullah Gül'ün adaylığına nasıl bakıyorsunuz?

Son dönemde Gül'ün çatı aday olmasına yönelik demokratik bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük bir mutluluk duyarım. Kendisi aday olduğu takdirde, gerçekten çok sevinirim ve kendisine başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde bunu açıklamış bir kadın olarak, benim bu adaylığımı geri çekmem söz konusu bile değil. Ben nasıl, başaracağıma inanarak ve her adımında kendisini teraziye koyup tarttırarak yürüyen bir insansam, milletimize güvenerek yola çıkmışsam, aday olacak her arkadaşın da buna riayet etmesinde fayda var.

KADINLARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM



– Partinizin kadın kolları yok, neden?

Çünkü kadın kolları bir siyasi partide en fazla çalışan alandır ama kadınları karar mekanizmalarına dahil eden bir uygulama değildir. Biz karar süreçlerinde de kadınlar olsun istiyoruz. Ben siyasi yaşamım boyunca kadınlardan çok şey öğrendim, gerçeğin saptırılmaması gerektiğini öğrendim, vicdanlı olmayı öğrendim, hakkaniyetli olmayı öğrendim, yalan konuşmak zorunda kalacaksam hiç konuşmamayı öğrendim… Ve tüm siyasi hayatım boyunca da kadınları destekledim. Hep erkekler için oy istemeye alışmış kadınlarımız şimdi artık her şehirde kendileri için mücadele ediyor.

AKŞENER, BU TABLONUN YARATTIĞI ETKİYİ YORUMLADI: ‘CUMHUR'UN DENGESİ ŞAŞTI



Seçim kararı alındıktan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle, ‘Bir dümen döndürüldüğü'nü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Bir baktık YSK'da İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği konusunda saç saça baş başa kavga var. 5 evet, 5 hayır, üyenin biri yok. Bu dümeni CHP bozdu…” dedi. Akşener, CHP'li 15 milletvekilinin partilerinden istifa ederek, İYİ Parti'ye geçmeleri kararını şu sözlerle değerlendirdi:

DEMOKRASİ KAHRAMANLARI: CHP Genel Başkanı'na ve CHP'den bir parti görevi olarak -yani bir transfer değil!- partimizin grup kurmasına vesile olan o demokrasi kahramanı kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kardeşlerimize yapılan “Güneş Motel” şeklindeki yakıştırmaları misliyle sahiplerine iade ediyorum.

AYNAYA BAKSINLAR: Yalancılığın siyaset olduğu, sabah akşam ayrı sözlerin söylendiği bir Türkiye'de, bir demokrasi görevini yerine getiren bu kardeşlerimize hakaret etmeye, onlara karşı kötü söz söylemeye kimsenin hakkı yoktur. Herkes aynaya baksın ve o aynada hain kimmiş, yalancı kimmiş, satılık kimmiş görsün! Kendini görecek kendini.

ABİLER HOPLADI: İşte tam da bu nedenle dengeleri şaştı, sanki biz verdik seçim kararını. Abiler hopladı, oturamıyorlar… Yüzler gözler değişti, çarpıldı hepsinin suratı, hastalandılar neredeyse. Cezai ehliyeti olmayanlara laf söylemeye de gerek yok. Yazıktır, günahtır dersiniz, geçersiniz… Ama bu kişilerin bu ülkeyle top gibi oynamasına da müsaade etmeyeceğiz. Biz bunun için varız.

