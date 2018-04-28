AKP'li hukukçudan çarpıcı yargı eleştirisi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın yerel mahkemelerin AYM kararlarını uygulamamalarına yönelik eleştirileri hakkında konuşan AKP 25. Dönem Milletvekili Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, CNN Türk canlı yayınında yargıyı şu sözlerle eleştirdi.

"Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, Türkiye hukuk sistemi için çok önemli bir aşama. Bu etkin yargı yolunun etkisizleştirilmemesi gerekir. AİHM'nin önüne yüzbinlerce dosyagittiği zaman Türkiye bunun sıkıntısını yıllarca yaşadı ve bertaraf etmeye çalıştı. Elbette son verilen kararların yerel mahkemeler tarafından uygulanmaması doğru bir şey değil. Bu bizi doğru şekilde yansıtmaz. Avrupa'da elimiz rahat bri savunma yapamayız. AYM Başkanı'nın uyarısı, bireysel başvurunun etkin bir şekilde kullanılmasının önüne geçecek uygulamaların Türkiye'nin önüne çıkaracağı sıkıntılara ilişkin tabloyu göstermek açısından önemlidir. FETÖ ile ilgili davalarda yarın obür gün daha farklı bir durumla karşılaşmak istemiyorsa, özellikle yerel mahkemelerin bu konuyu dikkate elmaları gerekir." dedi.

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"YARGI 'SİYASET NEDİYOR' DİYE BAKMAMALI"

Mahkemelerin iktidarların düşünceleri yönünde kararlar verdiğini belirten Hacıbektaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de yerel mahkemeler şöyle bir hataya düşüyor. Bu sadece bugünkü bir hata değil ama. Adalet tanrıçasının gözü kapalıdır. Dışarıda ne konuşulursa konuşulsun, siyasi olarak ya da farklı bir yerden gelecek etkinin altında kalmamazı gerekir. Yerel mahkemeler özellikle son zamanlarda, devletin bakış açısı neyse ona göre karar vermeye başlıyorlar. Veya iktidarın, hükümetin söylemleri. Hükümet bir gazetecinin yazısını eleştirebilir, yazdığı yazıdan rahatsız olabilir. Bu onun en doğal hakkıdır. Ama yargı mensubunun, hakimin görevi 'Siyaset ne diyor, eleştirisi nedir, devletin hoşuna gitti mi gitmedi mi?' buna bakmamalı. Biz her zaman diyoruz ki, yargı AİHM'nin içtihatları ve mevzuatına bakcak ve gözünü kapatacak ve kararını verecek. Bugün devletin veya hükümetin hoşuna gitmeyen şeyler 2010'lu yıllarda hoşuna gidiyordu. 2010'lu yıllarda hoşuna giden şeyler de bugün gitmiyor diye yasaları buna göre evirip çeviremezsiniz. Siz 2010'da o olay karşınıza geldiğinde nasıl karar verecekseniz, 2018'de de o şekilde karar vermelisiniz. Bugün FETÖ konusunda hükümetin de biz vatandaşların da görüşleri çok sert olabilir. Ancak önünüze gelen durumda gukuken bir suç yoksa hukuku zorlamanın da gereği yok. Bu Türkiye'nin demokrasisine de hukukuna da katkı sağlamaz."

AYŞE ÖĞRETMENİN TUTUKLANMASI

Beyaz Show'da 'Çocuklar ölmesin' dediği için tutuklanan Ayşe Öğretmen hakkındaki kararı da eleştiren Pınar Hacıbektaşoğlu, "Doğrudan terör örgütünü övmek söz konusu değilse bir kadının 6 aylık bebeği ile cezaevine gönderilmesinin ne hukuk sistemimize, ne demokrasimize ne de hükümete bir faydası yoktur" dedi.

ÖZTÜRK: YARGI ÇOK ÖZGÜR KARAR VEREMİYOR

Eski Kadıköy Belediye Başkanı Hukukçu Selami Öztürk ise yargının bu tür kararları vermesinin arkasında siyaset kurumunun etkisinin olduğunu belirterek, "Cumhuriyet davasında Duygun Yarsuvat Hoca'nın çok güzel bir sözü var. 'Muktediri memnun etmek için bu karar verildi' diyor. Artık yargı mensuplarının davaları kendi üzerlerinden atma ve Yargıtay'a bırakma gibi bir refleksleri var. Çünkü farklı karalar verenlerle ilgili müeyyideler ve tayinler yapıldı. Bütün bunlar onlar üzerinde psikolojik bir etki yarattı. Bu nedenle yargının bugün çok rahat, özgür ve bağımsızkarar verdiğini söyleyemeyiz" diye konuştu.