28 Nisan 2018 00:38

Saadet Partisi'nin adayı Ali Babacan mı?

Saadet Partisi'nin adayı Ali Babacan mı?
Ahmet Davutoğlu döneminde Başbakan danışmanlığı yapan Atılgan Bayar, Twitter'da ilginç bir iddia ortaya attı.
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Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde ‘strateji danışmanlığı’nı yapan Atılgan Bayar, Twitter mesajında ''Gül yarın aday olmadığını açıklayacak ama AK Parti’nin ‘hoyrat’ tutumunu eleştirecek. Böylece AK Parti içinden çıkacak yeni aday Babacan’a çok yüklenilmemesi için ön almış olacak. Zaten enerji de tüketildi. Ha bire bağıramazsınız...Şimdi Gül de yeni alternatif bir taktik metin yazmaya çalışsın'' ifadelerini kullanması akıllara ''Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan mı olacak'' sorusunu getirdi.

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