Özdil; “Nereden buldular bu 24 Haziran’ı diye araştırdım. Araştırırken gördüm ki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı’nın doğum günü 24 Haziran. Adam tabi bu mühürsüz oyları kabul edince adama jest yapmak lazım. Demişler ki bari bunun doğum gününde yapalım. Unutulmaz bir doğum günü hediyesi vereceğiz kendisine.

YSK Başkanı için aslında şöyle bir ilginç tarafta var. Eğer seçim 2019’da yani bir buçuk sene sonra normal zamanında olsaydı; yılbaşı itibariyle YSK Başkanı’nın görev süresi doluyordu. AKP de bu YSK Başkanı gibi bir adam bulamaz. Dediler ki bu gitmeden biz bu işi bitirelim bakalım” diye konuştu.

Bunların işin latife tarafı olduğunu açıklayan Özdil, seçimde kim kazanırsa kazansın 25 Haziran’dan itibaren Türkiye’de yaşayan herkesin devalüasyona hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.

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Özdil konuşmasına şöyle devam etti;

“Fahiş benzin zamlarına hazır olmaları lazım, enflasyona hazır olmaları lazım. Çünkü sadece bu sene dış borç ve cari açık nedeniyle Türkiye’nin 215 milyar dolar bulması lazım. Angela Mergel’i, İngiliz Başbakanı’nı, IMF Başkanı’nı bir araya getirsen gene de Türkiye’de çözülemeyecek bir ekonomik duvara çarpmış vaziyetteyiz. Yani kendilerine lokomotif olarak benimsedikleri inşaat sektöründe korkunç çöküşler var. Müteahhitlerin kaçmaya başladığı… Türkiye’nin en zengin adamı Murat Ülker borçların ötelenmesini istiyor… Ferit Şahenk gibi, AKP’yi neredeyse pohpohlayarak sırtında taşıyan Şahenk, borçların ötelenmesini istiyor. Sırf bu iki iş adamının borç öteleme talebi 11,5 milyar dolar… Dolayısıyla 24 Haziran değil 26 Haziran’da yapalım desek buna bile AKP’nin vakti yok…”