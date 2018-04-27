HDP'den CHP ve Saadet Partisi'ne çağrı

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Ana muhalefet partisini uyarıyoruz. Saadet Partisi’nin de arayışları devam ediyorsa, onlara da çağrıda bulunuyoruz: Hem milletvekilliği hem cumhurbaşkanlığı seçiminde ister ayrı ayrı girsinler, ister biraraya gelsinler, bize göre milletvekili seçiminde biraraya gelişin avantajı yüksek… Biz net söylüyoruz. Milletvekili seçiminde ittifaklar muhalefetin lehine. Ama fazla cumhurbaşkanı adayı olursa, seçimlerin ikinci tura kalma ihtimali yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

Pekşen'den CHP'nin adayına ilişkin önemli açıklama

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kaosu bitirme iddiasında olanlar, en az Beşiktaş kadar kararlı ve ciddi olmalı"

Bilgen, ''Türkiye muhalefeti, Türkiye’de alternatif koyma iddiasında olanlar, kaosu bitirme iddiasında olanlar, herhalde en az Beşiktaş kadar kararlı ve ciddi olmalı. Savunduğu şeyin arkasında durmalı" dedi.

''Üniversitelerin bölünmesi, koltuk paylaşmakta zorlanan koalisyonun yeni koltuklar icat etme arayışını net biçimde ortaya koyuyor. Türkiye muhalefeti, Türkiye’de alternatif koyma iddiasında olanlar, kaosu bitirme iddiasında olanlar, herhalde en az Beşiktaş kadar kararlı ve ciddi olmalı. Savunduğu şeyin arkasında durmalı'' diyen HDP Sözcüsü, şöyle devam etti:

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı için tarih verdi

"Birinci turda çoğunluğun muhalefette olması avandaj"

"Tek adama karşı başka kurtarıcılar aramak mıdır muhalefetin yapması gereken? Yoksa parlamentonun güçlenmesini sağlayacak formülleri seçimin merkezine taşımak mıdır?.. Bütün araştırmalar şunu net şekilde ortaya koyuyor: Birinci turda çoğunluk muhalefet partilerinde olursa, ikinci tura kalmış bir seçimde o tarafın adayı yarışa en az 5 puan avantajlı girecektir. Muhalefet bunu başaramazsa, iktidar bir adım önde yarışa girecektir.''

"Muhalefetin bunu başarmasının yolu nedir? Toplum hepimize ittifak çağrısı yapıyor. Biraraya gelin ve değiştirin diyor. Eğer siyasetçiler bunun farkında değilse, seçmen muhalefetten de hesap sorar. Küçük hesaplarla hareket ederse partiler, ülkeyi değil, parti çıkarlarını düşünürlerse, artık oyların en az düzeyde kaybını sağlayacak formüller etrafında buluşmazlarsa, kendi elleriyle meclis çoğunluğunu ve ikinci turda cumhurbaşkanlığını iktidara devredecekler.''

"CHP'yi uyarıyor, Saadet Partisine çağrıda bulunuyoruz"

HDP seçmeninin önüne konulan adaya mecburmuş anlayışında olanların yanıldığını söyleyen HDP Sözcüsü, ''Özellikle ana muhalefet partisini uyarıyoruz. Saadet Partisi’nin de arayışları devam ediyorsa, onlara da çağrıda bulunuyoruz: Hem milletvekilliği hem cumhurbaşkanlığı seçiminde ister ayrı ayrı girsinler, ister biraraya gelsinler, bize göre milletvekili seçiminde biraraya gelişin avantajı yüksek… Biz net söylüyoruz. Milletvekili seçiminde ittifaklar muhalefetin lehine. Ama fazla cumhurbaşkanı adayı olursa, seçimlerin ikinci tura kalma ihtimali yüksek. Herkesten demokrasi ortak paydasında oy alma kapasitesi olan isimlerle bu yarışa girerlerse, bu seçimi ya bizim adayımız kazanacak ya da bizim desteklediğimiz aday kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bilgen, seçim kampanyasını özellikle OHAL mağdurlarının da mağduriyetlerinin giderilmesine endeksli yürüteceklerini belirterek "'Bir kurtarıcı aramıyoruz. Bütün sorunları sihirli değnekle çözecek birine yetki devretmiyoruz. Aksine Türkiye’de geçiş döneminin planlanmasıyla ilgili bir koordinatörle, toplumda onay almış bir isimle yürümek istiyoruz. Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtarılması ve demokratik, özgürlükçü bir ortama kavuşturulması konusunda kimse başkan adayına abartılı rol yüklemesin. Aksine nasıl demokratik rejime döneriz iradesini ortaya koysun. Biz seçim kampanyamızı bunun üzerine bina edeceğiz. Rövanşizme dönüşmemesi için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İyi Parti bizimle biraraya gelmekten çekiniyor, CHP çekinmiyor mu?"

Bilgen, "Muhalefetin sıfır baraj ittifakı tartışılıyor, ancak İyi Parti'nin HDP'yle ittifak yapmaya yanaşmadığı da söyleniyor. Değerlendirmeniz ne olur?" sorusunu şöyle yanıtladı:

İyi Parti bizimle biraraya gelmekten çekiniyor, CHP çekinmiyor mu? bize gelen bilgiler sorunun sadece İYİ Parti’den kaynaklanmadığını gösteriyor. İyi Parti diyor ki, 'sağ blok içinde ittifak gerçekleşsin; Saadet ve Demokrat Parti ile ittifak kuralım, sol olma iddiasında olan partiler de kendi aralarında buluşur'. Bu söz karşısında cevap vermesi gerekenler sol siyaset yaptığını iddia edenler. Yani İYİ Parti bizimle biraraya gelmekten çekiniyor, CHP çekinmiyor mu?

"CHP'nin adayı tüm kesimlere hitap etmeli, OHAL'e itiraz etmeli"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklaması gerektiğini söyleyen Bilgen şöyle konuştu: ''İYİ Parti adayını açıkladı ve gereğini yaptı. Hala beklenti içinde olmaktan kaynaklı Türkiye 10 gün kaybetti. Dolayısıyla karar vermesi gereken CHP. Biz CHP'ye isim önerecek değiliz. Ama belirledikleri isim tüm toplumsal kesimlere hitap etmeli, OHAL’e itiraz etmeli.''

"Bizi yok sayma eğilimini seçmenimiz de değerlendirecektir"

HDP'nin şimdiye kadar ittifak için hiçbir partiyle resmi temasta bulundığını belirten Bilgen, "Ama ikili görüşmeler ve değerlendirmeler oldu. İster İyi Parti'den isterse CHP'nin çekingenliğinden kaynaklansın; bizi yok sayma eğilimini bizim seçmenimiz de değerlendirecektir" açıklamasında bulundu.

"Bu ülkeyi nasıl birlikte yöneteceğiz?"

4 muhalefet partisiyle seçimlerin güvenliği konusunda işbirliği konusunda mutabakata vardıklarını söyleyen Bilgen, "Türkiye’yi OHAL’den kurtarma konusunda irade beyanında bulunduk. Ama buna rağmen yan yana olmaktan çekiniyorsak, bu ülkeyi nasıl birlikte yöneteceğiz?'' diye sordu.