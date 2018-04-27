Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Sözleşmeli öğretmenler hakkında

"Benim gönlümdeki kamuda çalışanların hepsinin sözleşmeli olması. Sözleşmeli olmak güvence açısından olumsuzluk getirmiyor. 20 bin küsür öğretmen aldık baştan dedik ki siz beş yıl şurada çalışacaksınız dedik. Çeşitli mazeretlerle buradan filanca ile gitmek istiyorum dediler. Bu planlamayı bozuyor. Sözleşmeyle verimlilik artıyor. Bölgeler arasındaki ihtiyaçlar artıyor. Nerede ihtiyaç varsa oraya öğretmen alınıyor. Sözleşme iş güvenliği konusunda ve ücret bakımından bir sorun yaratmıyor. Kamu çalışanlarının tanımı tek olmalı. Bu da yine kanunla olmalı."

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İmar barışı konusu

"Bu sorunu herkes görmezlikten geldi. Biz imar affı yapmıyoruz. Bizim yaptığımız durum tespiti. Yapı stoğunun yaklaşık 12 milyon yapı ruhsata aykırı yapılmış veya mülkiyet problemi var ya da kaçak yapılmış. Oturuyor elektrik alamıyor, su alamıyor. İzmir'de şehrin göbeğinde bir teneke mahallesi var orası Afrika'dakiler gibi. Ev var elektrik yok su yok. Çünkü imarı yok ruhsatı yok. Çok sıkı önlemler alınacağını söylüyoruz. Burada fiili durumu artık görelim. Yok saymakla yok olmuyor. Bunlara yapı kayıt belgesi vereceğiz. Onu kullananlar kendi malı olduğunu dahi hissedemiyor. Bu onun için atılan bir adım. Yapı kayıt belgesini alan elektriğini de suyunu da alacak. Kentsel dönüşüme dahil olursa ciddi teşvik ve avantajlar da sağlanacak. Bu yapı kayıt belgesiyle belediyeden müracaat ederek ölçüler neyse alıp yapacak. Bu geçmiş dönemlerden bugüne kadar gelen çarpık yapılaşmayı durduruyor ve bir dönüşüm süreci başlatıyor."

Erken seçim ve ekonomi meselesi

"Türk ekonomisi üzerinden bir takım iyilik düşünenler var. Bu yeni değil eskiden beri vardı. Bu hep var oldu. Biz de gerekli tedbirleri alarak bunları kovduk. Hesabımızı kitabımızı düzgün tuttuk. 2008'in sonunda başlayan küresel kriz birçok ülkeyi perişan etti. Türkiye'yi teğet geçti. Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlarla biz kamu yatırımlarını artırdık. Küresel kriz devam ederken dünyada 10 mega proje yapıldı. Altısını biz yaptık. Böyle projeler dünyada yok. Yapılmıyor çünkü kaynak sorunu var. ABD 15 senedir alt yapıyı yenileyeceğiz diyorlar. Ama bir şey yapamıyorlar. Ekonomi ile ilgil endişe yok. Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. "

Genç seçmen ne istiyor?

"Gelecek yapay zekada, dijital ekonomide. İnternet çağı demek bilgi toplumu çağı demektir. Bilgiyi üretirseniz o zaman fark atarız. Üretim alışkanlıklarımızda akıl teri alın terinin yerine geçiyor. Bilgi toplumunun merkezinde gençlik var. Petrolün doğalgazın bir ömrü var. Bizim insanımız var gençlerimiz var. Ne kadar insan kapasiteniz varsa o insan kapasitesini ne kadar üretime dönüştürebiliyorsanız o zaman zenginsiniz. "

Bedelli askerlik ve öğrenci affı meselesi

"Bedelli askerliğe bakış açımız olumlu. Orada istismar olmamalı sadece. Bedelli toplumsal talep yavaş yavaş biz askerlikte profesyonelliğe geçtik. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınacak bir konu. Buradan elde edilecek gelirin savunma sanayine harcanması gerekir. Öğrencilerin af konusunda da teröre bulaşmayan öğrencilere verilecek."