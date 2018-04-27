CHP İzmir'den 1 Mayıs çağrısı

1 Mayıs için tüm İzmirlileri Gündoğdu meydanına davet eden Yücel, CHP'nin büyük bir katılımla 1 Mayıs^ta Gündoğdu’da olacaklarını söyledi.

Deniz Yücel, CHP İzmir Örgütü olarak binlerce üyeyle birlikte alanda olacaklarını ve 1 Mayıs mitingine yoğun katılım sağlayacaklarını belirterek, 1 Mayıs'ın aynı zamanda Emeğin, İşçilerin ve Türkiye'nin üzerindeki baskılara karşı birlik günü olduğunu ifade etti. Yücel, şunları söyledi.

YÜCEL, 1 MAYIS'TA GÜNDOĞDU'DA OLACAĞIZ

Ülkemiz tarihinin emeğe ve emekçiye dönük en ağır saldıranlarının yaşandığı,İş cinayetlerinin katliam boyutuna vardığı bir dönemle ve bu katliamlara "kader" deyip geçen siyasi bir iktidarla karşı karşıyayız. Kadro aldatmacalarıyla emekçilerimizi kandıran, ‘’Ekonomi Gelişiyor’’ masalıyla hakkını uyutmaya çalışılan bu siyasi iktidarın adaletsizliğine, hukuksuzluğuna, tek adam rejimine son vermek ancak ve ancak açlık ve yoksulluk sınırı altında ücretlerle ve güvencesiz ve güvenliksiz çalıştırılan emekçilerimizle birlikte vereceğimiz dayanışmayla ve mücadeleyle gerçekleşecektir. CHP İzmir örgütü olarak bizler; Emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışmanın, birlik ve mücadelenin günü olan işçi sınıfının ekmek ve özgürlük kavgasıyla yazılmış 1 Mayıs Emek Bayramını kutlamak ve emekçi kardeşlerimizle birlikte Emeğe dayatılan tüm baskılara ve sindirilmeye, tek adam rejimine, OHAL ve KHK’ lardan yönetilmeye, hayır demek için 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. CHP olarak 1 Mayıs Mitingine ilçe örgütlerimizle birlikte yoğun bir katılım sağlayacağız.

İZMİR'E ÇAĞRI

İzmirlilerin hak, adalet ve emek söz konusu olduğunda tepki vermekten çekinmediklerini ve bunu 1 Mayıs'ta da göstereceklerine inandığını dile getiren CHP İl Başkanı Yücel " Tüm İzmir halkını, Sivil Toplum Kuruluşlarını, emeğin kutsallığına inanan herkesi 1 Mayıs'ta saat 13.00'de Gündoğdu meydanında yapılacak 1 Mayıs Mitingine davet ediyorum. Yok sayılan, susturulmak, güvencesiz geleceksiniz bir yaşama mahkum edilmek istenen halkımızın, özgür ve adil bir yaşama kavuşması, daha özgür ve daha güzel bir dünya için mücadeleye hazır olduğumuzu göstermek için Gündoğdu'da olacağız. İşsizliği, güvencesiz çalışma yaşamını, gelir dağılımındaki adaletsizliği haykırmak için, Adaleti hukuku ayaklar altına alan siyasi iktidardan 24 Haziran'da kurtulacağımızı, geleceğimizi asla tek adam rejimine teslim etmeyeceğimizi, Emeğin, Adaletin, Hukukun, Özgürlüğün, Barışın ve Demokrasinin bayrağını hep birlikte dalgalandırdığımız güzel günleri müjdelemek için, 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. Herkesi bu birliğe, mücadeleye ve dayanışmaya güç vermeye çağırıyoruz" dedi.