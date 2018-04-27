'Hayırlı Konvoy' seçim güvenliği için sahaya iniyor

Balyoz Ergenekon kumpasına uğramış komutanlar 'bizim de söyleyeceklerimiz var' diyerek referandum sürecinde 'Hayırlı Konvoy' oluşturarak Anadolu’yu dolaşmışlardı. Üç etap şeklinde yapılan çalışmada, 16 il, ilçe ve köylerine gidilerek 5500 km’lik bir yol yapılmıştı.

'Hayırlı Konvoy' olarak kurulduğu günden bugüne siyaset üstü olmaya özellikle dikkat etmişti. Hiçbir parti, dernek, kurum veya kuruluşla bir bağ kurulmamıştı. 'Hayırlı Konvoy' hakkında en çok dikkat edilen hususlardan birisi tüm masrafları ekibin kendi karşılaması ve bu konu da en ufak taviz vermemiş olmalı halkın güvenin ana nedeni olmuştur.

HAYIRLI KONVOY BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI'NDAN SAHAYA İNİYOR

Şimdi ülkemiz çok önemli bir seçim atmosferine giriyor. 'Hayırlı Konvoy' olarak bu süreçte yine siyaset üstü tutumunu koruyacak şekilde, seçimlerin güvenli şekilde geçmesine katkı sunmak için oluşturulmuş 'Sandık Gücü' için gönüllü toplanmasına katkı sunmak adına ilk olarak 29 Nisan’da 15.00-20.00 arası Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda olacak. Burada yapılacak çalışma ile vatandaşların sandıklarda müşahit olarak görev alması için çağrı yapılacak. Amaç seçimlerin güvenli bir şekilde yapılmasıdır.

'HAYIRLI KONVOY'UN ÜYELERİ:

Bu çalışmaya Hayırlı Konvoy üyeleri E. Tümgeneral Ahmet Yavuz, E.Koramiral Atilla Kezek, E.Tümamiral Semih Çetin, E.Tümamiral Fikret Güneş, E.Kur.Alb. Bora Serdar, E.Kur.Alb. Ali Türkşen, E.Kur.Alb. Mustafa Önsel, Merhum Ali Tatar’ın abisi Ahmet Tatar, Akut Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, E.Tğm Mehmet Ali Çelebi ve Nasuh Bektaş katılacak.