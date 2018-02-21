CHP'li Purçu: Eski hükümlü çalışanlara kadro şart!

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, alt işveren şirketlerde ve kamuda çalışan eski hükümlülerin kadroya geçmek için yaptıkları başvurulara ret cevapları gelmeye başladığını söyledi.Kendisine onlarca kişinin ulaştığını söyleyen Milletvekili Purçu, hükümlülerin cezasını çektiklerini, taşeron olarak uzun süredir çalıştıklarını ancak696 sayılı KHK ile kadroya geçmelerinin önünün kapatıldığını söyledi ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini belirtti.

Eski hükümlüler, Milletvekili Purçu’ya kadro başvurularına gelen ret yanıtlarını iletti ve destek istedi. CHP İzmir Milletvekili Purçu, TBMM Genel Kurulu’nda taşeron işçilerin hak taleplerini gündeme taşıdı. Kamu kurumlarında taşeron işçisi olarak çalışan eski hükümlülerin beklentisinin boşa çıkarıldığını söyleyen Milletvekili Purçu, yaşanan belirsizliklerin ret cevaplarıyla farklı boyuta taşındığını ifade etti.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’yı ziyaret eden ve görüş alışverişinde bulunan İzmir Milletvekili Purçu, itirazlarını şu şekilde ifade etti:

“İş Kanunu’na göre aralarında alt işveren şirketlerin de olduğu işyerlerinde ve kamuya ait işyerlerinde istihdam edilen eski hükümlü işçiler kadro istiyor. Halen işyerinde çalışan ve kadroya geçmek için başvuru yapan çok sayıda eski hükümlü işçiye ret cevapları ulaştı. İşçilerimiz taşeron yasası için umutlandı. Geçmişte işlediği suçtan dolayı cezasını çekip normal hayata dönen vatandaşlarımız, işten çıkarılmaya başlandı. Bugün eski hükümlülerimiz, cezalarını çekmiş olan hükümlülerimiz, bu düzenlemeyle yeniden cezaya mahkum ediliyor.”

Genel Kurul’da konuyu gündeme taşıyan ve Çalışma Bakanlığı ile girişimlere başlayan Purçuşunları söyledi: “696 sayılı KHK’da yer alan düzenleme nedeniyle halen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi çerçevesinde istihdam edilmiş olan eski hükümlü alt işveren işçilerinin kadroya geçmeleri imkanı ellerinden alındı.Bu durumdaki yüzlerce işçinin eski hükümlü statüsünde çalışmalarını sağlayacak bir düzenleme yapılmasışart. Cezasını çekmiş, yasa gereği çalıştırılmaya başlanmış ancak bir KHK ile kadro imkanından yoksun bırakılıyorlar, işlerinden aşlarından oluyorlar. Bu cezalandırma değil de nedir? Bunca insanı kazanmışken, istihdam piyasasına almışken, şimdi kadroya almamak adaletsizliktir. Hükümet işçilerin hayalleriyle oynamayı bir yana bırakmalıdır. DİSK, taşerondaki belirsizliğin ve sorunların sona ermesi için Çalışma Bakanlığı’na başvuru yaptı, yeni düzenleme istedi.İşçilerin eski hükümlü statüsünde kadroya alınmalarının sağlanması konusunda takipçi olacağız.”