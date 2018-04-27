Pekşen'den CHP'nin adayına ilişkin önemli açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığının Parti Meclisi toplantısında hiçbir şekilde konuşulmadığını ifade eden CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, partisinin adayının CHP üyesi olacağını söyledi. CHP’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmemesi ve AKP iktidarının sona ermesi için elinden gelen tüm fedakarlığı yaptığını, bu doğrultuda da diğer siyasi partilerle görüşmelerini sürdürdüğünü ifade eden Pekşen, “Kimse bizden He-Man beklemesin, birden fazla gücü bir araya getirip Voltran’ı oluşturacağız” dedi.

Cem TV’de Mustafa Mutlu’nun sunduğu Kral Çıplak programına katılan Pekşen, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının hala belirlenmemiş olmasına dair eleştirilerle ilgili olarak, “Ben bir vekil ve partili olarak söylüyorum, CHP müthiş iyi işler yapıyor. Üzerinde çalışılmış, son derece başarılı bir strateji. Gündem Cumhuriyet Halk Partisi. Adalet Yürüyüşü’nde de böyleydi, o zaman da bütün ezberleri bozmuştuk. Bugün CHP’nin seçim süreci başladıktan sonra izlediği strateji büyük bir zeka örneği. Herkes CHP’ye kilitlenmiş durumda. Kimse Erdoğan’la meşgul değil, sinir sistemi bozuldu bu yüzden de. Herkes CHP’yle, nasıl bir ittifak kurulacağına, adayın kim olacağına odaklandı” cevabını verdi.

"Herkes diyecek ki, burada ‘tek adam’ var; orada Türkiye’nin ‘ortak aklı’ var"

AKP’nin kurucu kadrosunda yer alan eski Cumhurbaşkanı Gül’ün adaylığı konusunda da konuşan Pekşen, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Grup Başkanvekilimiz çıktı, asla Gül gibi bir adayımız söz konusu değildir dedi. Parti Meclisi’nde de böyle bir konu asla konuşulmadı” ifadelerini kullandı. Pekşen, şöyle devam etti:

“Genel Başkanımızın adaylığından daha önemli olan şu. Kimse bizden He-Man beklemesin, birden fazla gücü bir araya getirip Voltran’ı oluşturacağız. Genel başkanımız oyunu kuruyor, ülkeyi yönetiyor. Erdoğan’ın üslubunu bozacak bir şey yapıyoruz. Günden elimizde tutuyoruz. Öyle bir Cumhurbaşkanlığı kadrosu sunacağız ki, çiftçilerin, işçinin, sanayicinin, gazetecinin beklentilerini karşılayacak. Herkes diyecek ki, burada ‘tek adam’ var; orada Türkiye’nin ‘ortak aklı’ var. Ortak aday mümkün olabilse, bütün iyi niyetimizle bu zulmü düzenini sona erdirecek, kapsayıcı bir ortak aklı hakim kılmak istiyoruz. Eğer fedakarlık yapmak gerekiyorsa da biz Türkiye’nin kurucu partisi olarak bunları yapıyoruz.

“Bakın ABD’de Trump diye bir adamı getirdiler ülkenin başına. Ne dedi, artık üreten bir ekonomiye geçeceğim dedi. Parayla oynayan, kapitalin başında olmasına rağmen Çin’deki fabrikaları kapattırdı, kendi ülkesinde üretime döndü. Kredi kartı faizlerini sıfırlamak, on binlerce kişiyi etkileyen icra takiplerinin sonlandırılması lazım. Tarlalar ekilecek, fabrikalar çalışacak.”

“Yüzde 100 garanti edebilirim, CHP’nin adayı Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olacak”

“İyi Parti kendi adayını çıkarıyor, AKP çıkarıyor, Saadet Partisi, HDP kendi çizgisinden bir aday çıkarıyor, Vatan Partisi genel başkanını aday göstermeye çalışıyor; CHP ise kendi geleceğinden gelen kadrolar yerine dışarıdan destek toplamaya yönelik bir strateji izleyip kendi tabanını kaybediyor. Bu seçimlerde nasıl olacak?” sorusu üzerine de Pekşen, “Yüzde 100 garanti edebilirim. Partimizin de görüşü bu yönde. CHP’nin adayı Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olacak” açıklamasında bulundu.