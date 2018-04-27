27 Nisan 2018 20:22

Saray türkücüsü başvurusunu yaptı

Saray türkücüsü başvurusunu yaptı
İzmir'de AKP'den aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı'na yapıldı.
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Türkücü İbrahim Tatlıses, milletvekili olmak için resmi başvurusunu yaptı.

AKP İzmir 1'inci Bölge aday adayı olan Tatlıses'in başvuru dosyasını, danışmanı Şule Çınlama, AKP İzmir İl Başkanlığı'na teslim etti.

Çınlama, adaylık başvurusunu yaptıklarını, ancak şu an için herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti.

İbrahim Tatlıses'in önümüzdeki günlerde kendisinin açıklama yapacağını söyleyen Çınlama, "İbrahim Tatlıses yapacağı basın açıklaması ile dile getirmek istediklerini kendisi söyleyecek" dedi. Şule Çınlama, daha sonra İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Tatlıses, AKP'den daha önce 3 kez milletvekili aday adayı olmuş ancak listeye girmeyi başaramamıştı.

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