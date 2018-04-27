Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz cezaevi ziyareti!

Kayseri'de yarın il başkanları ile yapacağı toplantıya katılmak üzere yola çıkan Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi girişinde CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililer tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, vatandaşlarla tokalaştı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimi öncesi bir siyasi parti mitinginde dağıttığı bildiri ile "kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirdiği ve yaydığı" gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından onanan 140 günlük cezasının infazı için hükümlü bulunduğu Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumu'nda Ahmet Peker'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlar, "Cumhurbaşkanı adayı olarak İlhan Kesici'nin olmasını istiyoruz. Ekonomiyi ancak onun gibi bir ekonomist düzeltebilir." diye seslendi

Kılıçdaroğlu, Peker'in oğlu Barış'ı bir süre sevdi.