Kadim Durmaz: Söz değil sonuç istiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat’ın ulaşım sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan tarafından yazılı olarak cevaplandırması istemiyle 9 adet soru önergesi verdi.

Durmaz; projeleri bitmiş ama yıllarca ihale edilmeyi bekleyen, yapılması kaçınılmaz ama daha etüdü bile yapılmayan ve her dönem biteceğine dair taahhütlerde bulunulan projelerin neden bitirilmediğini sordu.

Tokat’ın Havaalanı, Niksar-Akkuş-Ünye yolu, Çamlıbel Tüneli, Tokat Kuzey Çevre yolu, Reşadiye ilçemizin girişine alt veya üst geçit, Almus Tufantepe Köprüsü, Artova-Sulusaray-Yeşilyurt yolu kavşağı, Yatmış kavşağı, Zile-Artova yolunun karayolları ağına alınması ve Turhal Çevre yolu ile ilgili sorunlara değinen Durmaz: “ Tokatlılar artık söz değil sonuç istiyoruz. Ülkemizde büyümeden bahsediyoruz ama biz kendi ilimiz Tokat’a baktığımızda o büyümeyi göremiyoruz. Her geçen gün göç veriyoruz. Biz Tokatlılar olarak göçte değil büyümede, istihdam da şampiyon olmak, öne çıkmak istiyoruz. Son kalemiz Şeker fabrikamızı sattılar, bunun karşılığında Hükümet’in Tokat’a alternatif bir yatırım projesi var mı? Yok. Tokat’ın 16 yıldır çözülemeyen ulaşım sorunu ne zaman bitecek? Verilen sözler ne zaman tutulacak? Görüyoruz ki Hükümet Tokat’ı defterden silmiş. Hükümet'in Tokat diye bir derdi yok. Ama inanıyorum ki hemşerilerimiz 24 Haziran'da gerekli cevabı sandıkta verecektir” dedi.