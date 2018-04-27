İzmir İl Kongresi'ne katılım zorunlu: 'Reis geliyor'

BURCU CANSU/BİRGÜN - Cumartesi günü İzmir’de düzenlenecek olan AKP İzmir İl Kongresi için, İzmir Urla Devlet Hastanesi Başhekim Adıgüzel Demirel, taşeron işçilere katılımın “zorunlu” olduğu talimatını verdi.

Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Adıgüzel Demirel, daha önce taşeronda olup da kadroya alınan tüm personel için katılımının zorunlu olduğu bir toplantı düzenledi. BirGün’e ulaşarak toplantıyı anlatan işçiler, Demirel’in tehditkar bir üslupla konuşarak, “AKP İzmir İl Kongresi yapılacak. Kongreye Başbakanımız dahil olmak üzere Reisimiz Başkumandan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Onlara olan vefa borcumuzu göstermek hem asli görevimiz hem de zorunluluktur. Tüm personelin kongreye katılımı zorunludur. Sabah 11:30’da hastane önünden otobüsler kaldırılacaktır” dediğini bildirdi.

“İzinler iptal kongreye geleceksiniz”

Demirel’in bütün işçilerin TC kimlik numaralarının ve isimlerinin yazılı olduğu listeler hazırladığını söylediğini aktaran işçiler, Demirel’in “Otobüse binmeden bizzat kendim tek tek yoklama alacağım. Gelmeyenleri not edeceğim. İdari soruşturma hatta görevden alınmaya kadar gidecek" diyerek açıkça tehdit ettiğini söyledi.

Sosyal medya platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden kendilerine mesaj gönderildiğini belirten işçiler, “Toplantıda bir arkadaşımız ‘ben hafta sonu için çok önceden program yaptım ailemle şehir dışında olacağım’ dedi. Demirel ise, ‘beni ilgilendirmez, iptal edeceksiniz. Her şey iptal’ dedi. Gelmeyenler yazılı ıslak imzalı olarak mazeret bildirecek. Mazeret bildirmeyen veya mazereti geçerli olmayanlar direkt soruşturmaya tabi tutulacak. İşinizi kaybetmeyi göze alıyorsanız siz bilirsiniz. İtirazı olan bir yiğit varsa şimdi konuşsun yoksa hepinizi kongrede göreceğim" dediğini iletti.