İşte Akar ve Kalın'ın Gül ziyaretinin perde arkası

CHP'li Yarkadaş, İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret ettiği iddialarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, ismi Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla gündemde olan Abdullah Gül ile gizlice görüşme yaptığı iddialarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Yarkadaş, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iki ismi "ricacı" olarak Gül ile görüşmeye gönderdiğini öne sürerek, görüşmenin 3 saat sürdüğünü ve devreye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de girmesiyle birlikte, Gül'ü Saadet Partisinin adayı olmamaya ikna ettiklerini iddia etti.

CHP'li Yarkadaş, haber kaynaklarına dayandırdığı iddialarında, Gül'ün yarın aday olmayacağını duyuracağını ileri sürdü.

Öte yandan, CHP'li Yarkadaş, Erdoğan'ın çarbamba günü yapacağı konuşmada, "Gül ile görüşen AKP'li vekillere çok ağır sözlerle yükleneceği" iddiasında bulundu ve Erdoğan'ın Gül'ü "tehlikeli bulduğunu" belirtti.

CHP'li Yarkadaş'ın konuyla ilgili Twitter paylaşımları şöyle: