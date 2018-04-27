Suriyeli iş insanı AKP'den adaylık başvurusu yaptı

DHA - Suriye'nin Hama kentinden Bursa'ya 10 yıl önce gelip, yerleşen Muhammed Erşahuni, şirket kurarak, turizm ve inşaat sektöründe iş yapmaya başladı.

Türkiye vatandaşı olan Muhammed Erşahuni, soyadını değiştirip Erdoğan yaptı. Eşinin ismini de Sümeyye olarak değiştiren Muhammed Erşahuni, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AKP çatısı altında Bursa'dan aday adaylığı başvurusu yaptı.

Muhammed Erşahuni'nin, yakın çevresine, en büyük hedefinin milletvekili olarak seçilip, TBMM'ye girmek olduğunu söylediği belirtildi.