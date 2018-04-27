Karamollaoğlu: Akşama doğru açıklayabiliriz

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı konusunda açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız" dedi.