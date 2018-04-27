Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı konusunda açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız" dedi.
27 Nisan 2018 16:13
Karamollaoğlu: Akşama doğru açıklayabiliriz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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