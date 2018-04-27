27 Nisan 2018 16:13

Karamollaoğlu: Akşama doğru açıklayabiliriz

Karamollaoğlu: Akşama doğru açıklayabiliriz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı konusunda açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız" dedi.

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