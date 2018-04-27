‘Yeni bir devlet kuruyoruz’ demişti: Adaylık için başvurdu

“Yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin, lideri de Recep Tayyip Erdoğan” sözleriyle tepki çeken Ayhan Oğan, eski MKYK üyesi olduğu AKP’den milletvekilliği adaylığı başvurusu yaptı.

Ayhan Oğan başvuru yaptığını kişisel Twitter hesabından attığı tweetle paylaştı. Oğan’ın başvuru tweetini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da takipçileriyle paylaştı.

Geçen Ağustos ayında katıldığı bir programda “Yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin, lideri de Recep Tayyip Erdoğan” diyen Ayhan Oğan büyük tepki çekmişti. AKP Sözücü Mahir Ünal, Oğan ile ilgili tartışmalar üzerine “Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır” derken Başbakan Binali Yıldırım da Oğan için, “Kimin ne söylediğini önemi yok, bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Oğan’ın daha önce katıldığı başka bir programda da, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk değildir, TBMM’dir” dediği ortaya çıkmıştı.