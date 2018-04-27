Berberoğlu cezaevinden aday oluyor

Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada ‘' Önce müebbet hapis verdiler, ‘Casus’ dediler. Sonra cezayı 25 yıla indirdiler. Ardından o da bozuldu, ’25 yıl da olmaz bunu 5 yıl yapalım’ dediler.

Bu adaletsizliğin son bulması lazım. Haksız yere bir yıldır tutuklu. Hiçbir hukuki gerekçe yok. Anayasa Mahkemesi bir an önce kararını vermeli. Ama Enis seçimlerden çok ümitli. Onun derdi Milletvekili olmak değil, adalet…'' dedi.

OLMAYAN SUÇ

Berberoğlu davasının Türkiye’deki adaletsizliğin sembollerinden olduğunu savunan Tekin, ‘'Hak ihlali yaşanıyor. Olmayan suçtan tutuklu kendisi. Dosyasının bir an önce incelenmesi gerekiyor'' diyerek şunları söyledi:

‘'Türkiye'nin dünyaya karşı imajı açısından da adalet anlayışı açısından da bir milletvekilinin bu şekilde haksızlığa uğraması kötü bir algı da yaratıyor. Milletvekili arkadaşları ile görüşebiliyor ancak sosyal çevresini, arkadaşlarını göremiyor. Onları çok özlemiş. Baharı, havayı içine çekmeyi özlemiş.