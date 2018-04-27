HDP'den 'seçim boykotu' açıklaması

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, ikinci turda boykot iddilarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bilgen açıklamasında, "İster İYİ Parti'den kaynaklansın, ister de CHP'nin çekingenliğinden. Sonuç olarak bizi yok sayma eğilimini elbette bizim seçmenimiz de değerlendirecektir. Okuyacaktır, gereğini yapacaktır. Bize gelen bilgiler sorunun sadece İYİ Parti'den kaynaklanmadığını görüyor. İYİ Parti kamuoyuna da ikili görüşmelerde de şunu çok net ifade ediyor: "Sağ blok içerisinde ittifak gerçekleşsin." Yani kendileri aktardığı için söylüyorum, "Saadet ve Demokrat Parti ile ittifak kuralım. Bu seçmen psikolojisi için daha yerinde. Sol eğiliminde olan adaylar varsa onlar da kendi aralarında buluşsunlar. Onlar da bir ittifak kursunlar" diyorlar. Bu söz karşısında galiba cevap vermesi gerekenler öncelikle sol siyaset yaptığını iddia edenlerdir" dedi.