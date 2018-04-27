CHP'den 15 vekile ilişkin açıklama

Tezcan'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:

Bizim 15 arkadaşımız bir demokrasi kahramanı olarak bir önemli görevi ifa etmişlerdir. Türkiye'de diktatörlüğü yerleştirmek isteyen bir anlayışa karşı, sandık önünde tuzak kurmaya çalışanlara karşı bir demokratik önlem alınmıştır. O uygulamalarda diktatörlüğün izi bulmak mümkün değildir.

Arkadaşlarımızın kendi ikballeriyle ilgili hesabı olmamıştır. Bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın mağdur edilmesi de düşünülemez.

Çok önemli bir adım atmışlardır. Tabi ki bu çerçevede millet arkadaşlarımızın attığı bu adımı takdir etmeye devam edecektir.